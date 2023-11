"Probablemente este no era el paso siguiente que quería dar, pero es un paso coherente y consecuente con la política de normalización y estabilización en Cataluña". Así se ha pronunciado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su cambio de opinión acerca de la amnistía. Algo que, ha defendido, "va a ser bueno para el país".

Lo ha hecho en una entrevista con 'RTVE' en la que, confrontado con la hemeroteca, el líder socialista ha señalado que, desde que afirmó que no habría amnistía, "lo que ha pasado es el 23 de julio": "Frenamos este avance reaccionario del PP y de Vox en las urnas y a partir de ahí nos pusimos a negociar con distintas fuerzas políticas", ha señalado, incidiendo en que "más de 50 diputados estaban pidiendo la amnistía".

Así, y aunque ha admitido que "probablemente este no era el paso siguiente que quería dar", ha defendido su coherencia con las políticas de su Ejecutivo para normalizar la situación en Cataluña y ha augurado que quienes hoy se manifiestan contra la amnistía acabarán "recordando estos días con ese viejo dicho de 'si te he visto no me acuerdo'". "Va a ser bueno para el país en términos de convivencia y va a ser bueno también para estas fuerzas políticas que hoy rechazan la ley de amnistía", ha asegurado.

En cuanto a sus pasadas declaraciones afirmando que una amnistía estaba fuera de la Constitución, Sánchez ha querido diferenciar entre el proyecto de ley que presentaron los independentistas la pasada legislatura y el registrado ahora por su partido: mirando ambos -ha esgrimido- uno "se da cuenta de la inconstitucionalidad de uno y la constitucionalidad de esta proposición de ley".

"En política, como en la vida, hay que optar entre las soluciones ideales o las soluciones posibles", ha reflexionado acto seguido Sánchez.

