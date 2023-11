Sobre la bocina, tres minutos antes del cierre del registro. Así llegaba la ley de amnistía al Congreso. Un técnico del PSOE era el que registraba la Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Eran las 17:57 horas de la tarde del lunes. Y la sorpresa llegaba no solo por los tiempos, sino también por los firmantes. El PSOE la registraba en solitario, a pesar de que la idea de Pedro Sánchez en las últimas semanas era que fuera apoyada en el registro por los socios de investidura.

¿Por qué finalmente no han apoyado con su firma en el registro en el Congreso Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y BNG? Lo que trasladaban fuentes socialistas a laSexta este lunes es que se han cansado de esperar a que el resto de grupos revisara el texto y lo firmara y han decidido hacerlo ellos solos. La clave estaba que ERC, que marcaba los tiempos (haciendo tambalear la estrategia socialista) viendo un asunto técnico que no les gustaba. Un tira y afloja al que el PSOE ponía fin decidiendo registrarla en solitario, sin las firmas pero con el convencimiento, dicen, de que la investidura y la ley saldrán adelante.

Y así lo explican en público. Hoy en una entrevista en TVE, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños, ha minimizado que los aliados parlamentarios del PSOE no hayan firmado la proposición de ley para amnistiar al independentismo catalán "porque está trabajada con todos los grupos" y ha asegurado que "lo importante" es que la norma "salga adelante".

Preguntado por qué el PSOE ha registrado finalmente en solitario la proposición de ley en el Congreso, Bolaños ha asegurado que "no ha pasado nada" destacable con sus socios y que no es una cuestión del "concepto" de la norma. "El contenido de la ley tiene un amplio consenso", ha valorado. Así, ha mostrado respeto por los tiempos de los socios parlamentarios del PSOE pero, según ha insistido, "lo esencial" es que la ley salga adelante con 178 votos. "Y eso va a ser fundamental para nuestro país. Y con el tiempo, dentro de unos años, se verá con más claridad", ha vaticinado.

Sin embargo, el negociador de Sumar en la investidura de Pedro Sánchez, Jaume Asens, ha admitido que el registro en solitario no era "la imagen deseada ni la que estaba prevista" aunque a instado a la "foto de unidad" que se verá el jueves (en referencia a la investidura de Sánchez). Y ha puntualizado, "sólo ha sido un pequeño contratiempo" ya que finalmente "habrá una foto de unidad este jueves que dibujará el bloque amplio que hay detrás de la ley de amnistía".

Desde Junts, han ido un poco más allá. Su secretario general Jordi Turull ha revelado que ellos no firmaron la proposición de ley de amnistía porque así se lo pidió el PSOE. "Nosotros ya la teníamos firmada, pero nos pidieron que, o (la firmamos) todos, o sólo ellos". "Nosotros lo que queremos es una investidura con esto (la amnistía), que era una condición previa, y el tema no es quién la firme, sino que aparezca en el Boletín Oficial del Estado", ha añadido esta mañana en declaraciones en TV3.

Preguntado por la ausencia en el texto legal del concepto "lawfare", o persecución judicial, Turull ha dicho que no sale "como tal" porque en la ley sólo aparecen "conceptos jurídicos", y que el "lawfare" es un concepto "político". No obstante, ha asegurado que en el apartado 1A de la ley están incluidos estos casos y "los de toda la gente perseguida por una cúpula judicial desbocada". Sobre el eventual regreso a Cataluña del expresident Carles Puigdemont, Turull ha apuntado que "podrá volver cuando esté en vigor la ley" de amnistía.

Fuentes de ERC a laSexta han minimizado también las consecuencias del registro en solitario de la ley de amnistía en el Congreso, hablando de distintas velocidades con el PSOE. Explican que para ellos el texto no estaba cerrado, después de los cambios efectuados a consecuencia de la negociación PSOE-Junts y del auto del juez García Castellón. Y que ahora continúan analizando el texto.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha señalado hoy que ofrecieron su firma "desde el minuto uno" pero al ver que no la firmaban partidos catalanes que habían participado en ella, no le vieron sentido a rubricarla ellos. No obstante, ha defendido "la legitimidad" de la mayoría del Congreso de los Diputados que respaldará la investidura de Sánchez, para "llegar a acuerdos y apoyar medidas como la Ley de Amnistía" porque "es la democracia".

En el mismo sentido se han pronunciado desde el BNG. El diputado en el Congreso, Néstor Rego, ha explicado que estaba dispuesto a firmar la proposición de ley de amnistía antes de registrarse en el Congreso, pero al ver que no la suscribían Junts y ERC, con los que se habñiua negociado, consideró que no tenía sentido que fueran los nacionalistas gallegos quienes estamparan su firma junto al PSOE.

Rego ha señalado que el PSOE se dirigió al BNG para trasladar la iniciativa y pedir su firma, y les contestó que está a favor de la amnistía y que la apoyará cuando se vote en las Cortes, e incluso estaba en disposición de firmar la iniciativa pese a que, según reconoció, el BNG no ha participado en su redacción.

