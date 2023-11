Ya hay fecha para el encuentro entre el Partido Socialista y Junts, el primero tras el acuerdo para apoyar la investidura de Pedro Sánchez y el inicio de la legislatura, después de que las partes hayan "cuadrado sus agendas" -lo que ha llevado a Junts a aplazar su consejo nacional-. A la cita, que tendrá lugar el próximo sábado en Ginebra, acudirá un verificador internacional, si bien por el momento se desconoce qué organización ejecutará este rol.

Si bien en el acuerdo entre el PSOE y Junts se recoge que la primera reunión debía celebrarse antes de final de noviembre para poner en marcha el mecanismo verificador del cumplimiento del acuerdo, esta se ha pasado finalmente al 2 de diciembre. Fuentes socialistas consultadas por Servimedia han señalado que la idea es mantener la misma estrategia que en la negociación y no dar pistas de cómo avanzan los contactos porque, justamente ahí, según han subrayado las fuentes, radica la figura de la mediación.

Este acompañamiento, como recoge el acuerdo, se llevará a cabo por un organismo y no por una persona "con nombre y apellidos". Sí se sabe que por parte del PSOE la delegación la encabezará el secretario de Organización, Santos Cerdán, el mismo que acudió a las anteriores reuniones con Junts para cerrar el acuerdo de investidura y legislatura con dicho partido.

Precisamente, la idea es que siga viéndose ese núcleo de personas de uno y otro partido que han abierto un cauce de "confianza". El encuentro tendrá lugar tan solo unas semanas después de que el PSOE anunciara el "acuerdo de legislatura" con la formación independentista. Entonces, ya defendía que se trataba de "una oportunidad histórica" pese a las discrepancias registradas entre ambos partidos a la hora de abordar los puntos comunes que acabó registrando el pacto.

Desde Junts per Catalunya no solo insistían en la ley de amnistía para los encausados en el 'procés' independentista; también, tal y como indicó recientemente el vicepresident y portavoz del partido, Josep Rius, ponían sobre la mesa el referéndum de autodeterminación que "permitirá a los catalanes votar si seguir en el Estado español o no". Una propuesta con la que van muy en serio, a tenor de las recientes declaraciones de Carles Puigdemont.

El expresident de la Generalitat trasladó en la noche de este martes al líder del Partido Popular Europeo (PPE), el alemán Manfred Weber, que estaría dispuesto a votar en contra de los presupuestos del Gobierno e incluso apoyar una moción de censura promovida por el PP contra Pedro Sánchez si éste no cumple lo acordado para apoyar su investidura al ritmo que espera Junts.