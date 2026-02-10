La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que desestime la denuncia contra Óscar Puente por el accidente de Adamuz

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, este martes en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso.

El contexto La asociación conservadora Libertad y Justicia había acusado al ministro de Trasportes varios delitos de homicidio por imprudencia en relación con el accidente ferroviario que se saldó 46 vidas el pasado 18 de enero en Córdoba.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Antonio Piña que desestime la denuncia presentada por la asociación Libertad y Justicia contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, en relación con el accidente de tren de Adamuz. La querella acusaba al ministro de homicidio por imprudencia, negligencia, lesiones y prevaricación. La Fiscalía argumenta que la Audiencia Nacional no es competente, ya que Puente está aforado ante el Tribunal Supremo. Además, el caso ya está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Montoro. Ahora, el juez Piña debe decidir si archiva la denuncia.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña se limitó a abrir diligencias de investigación y preguntar a la Fiscalía si la Audiencia Nacional es competente para investigar estos hechos y si debe abrir una investigación penal contra él.

Fuentes fiscales trasladan a laSexta que el ministerio público propone rechazar frontalmente esta querella. En primer lugar, razona la Fiscalía que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente, ya que Óscar Puente está aforado ante el Tribunal Supremo por su condición de ministro, por lo que cualquier acción penal dirigida contra él debe estudiarla el alto tribunal.

En segundo lugar, señala que el asunto ya está en manos del Juzgado de Instrucción Número 2 de Montoro (Córdoba), que abrió diligencias en los días posteriores a la tragedia del pasado 18 de enero.

Tras este rechazo a la querella de Libertad y Justicia contra Puente, el juez Piña debe decidir si da carpetazo a la querella que acusa al ministro de Transportes de homicidio imprudente, negligencia, lesiones y prevaricación.

