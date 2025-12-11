Ayuso carga contra el PSOE y se pregunta si el sucesor de Sánchez será el actor porno "Rocco Siffredi"

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado "los gustos de los socialistas que están yendo a prisión" y ha centrado su atención en Mar Espinar: "A usted la pusieron a dedo los 'señoros' de Moncloa".

Isabel Díaz Ayuso ha sacado toda la artillería contra el PSOE. La presidenta de la Comunidad de Madrid, en la Asamblea, ha cuestionado si "viendo los gustos de los socialistas que están yendo a prisión" el siguiente al frente de los socialistas será el actor porno "Rocco Siffredi".

La 'popular' ha puesto el foco, además, en Mar Espinar, portavoz socialista en la Cámara madrileña, afirmando que el PSOE "la tiene anulada". "Usted no salió de ninguna urna, usted no salió de ningún congreso. A usted la pusieron a dedo los 'señoros' de la Moncloa, aquellos que acosaron a sus compañeras, que se subían la bragueta en su cara, que pedían verles el escote y que borraron todas las denuncias del canal antiacoso", ha dicho Ayuso.

Y ha insistido en sus palabras contra Espinar, después de las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar, exasesor de Moncloa. "A usted los 'señoros' esos machistas la están dirigiendo. Cómo es posible que no haya dicho ni una sola palabra clara en defensa de las mujeres, de las políticas de su propio partido y no digamos de las del resto, a las que no sabe valorar por el trabajo que realizamos".

"Son ustedes profundamente machistas. Cómo puede ser usted tan dócil como mujer ante los episodios de acoso sexual en Moncloa", dijo, apuntando que quizá sea "porque teme acabar como Tomás Gómez, Leguina, Nicolás Redondo, Felipe González, Lambán o Page", ha expresado.

Porque para Ayuso, Espinar está "viviendo del feminismo de pancartas y haciendo negocio con las mujeres". "Soy socialista porque soy feminista, ¡anda ya!", ha exclamado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La presidenta, además, también ha tenido palabras para Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid: "¿Cómo se callan ante lo que está ocurriendo? Mientras me juzgan a mí y a mi vida personal están callando ante los abusos de Moncloa".

"Las del 'yo sí te creo' no hacen nada porque son cómplices, viviendo del feminismo. Viven del negocio de la mujer. Las mujeres españolas nos avergonzamos de esta izquierda. Nos avergonzamos de su Gobierno machista y misógino", ha dicho.

En su exposición, Ayuso ha recordado las detenciones que está habiendo de personas relacionadas con el PSOE. "Ya han pasado por la cárcel el dos y el tres", ha dicho, y ha mencionado los arrestos del expresidente del SEPI y de Leire Díez, la fontanera socialista, "que actuaba contra jueces y fiscales anticorrupción".

