El PP exige a Sánchez "que se vaya" tras no acudir su mujer a la comparecencia con el juez Peinado

¿Qué han dicho? Miguel Tellado, secretario general del PP, señala al presidente está "sentenciado políticamente". Begoña Gómez se ha amparado en una circular de la Fiscalía, que dice que basta con que su abogado esté presente en estos procedimientos.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, no se presentó en la comparecencia ante el juez Peinado en los Juzgados de Plaza de Castilla, delegando en su abogado, Antonio Camacho. Tampoco asistieron Francisco Martín y Cristina Álvarez. El Partido Popular reaccionó a la ausencia con un mensaje de Miguel Tellado en X, criticando a Pedro Sánchez y afirmando que "está sentenciado políticamente". Los investigados consideran que no están obligados a asistir, basándose en una circular de la Fiscalía. A pesar de la ausencia, se implementó un dispositivo de seguridad y unas 50 personas protestaron frente a los Juzgados.

Begoña Gómez no se ha personado en la comparecencia con el juez Peinado en los Juzgados de Plaza de Castilla. La mujer del presidente del Gobierno ha delegado en su abogado, Antonio Camacho, la presencia frente al magistrado en una citación a la que tampoco han acudido Francisco Martín, Delegado del Gobierno, y Cristina Álvarez, asesora de la esposa de Pedro Sánchez.

El Partido Popular, por su parte, ha reaccionado tras la ausencia de Gómez en el que habría sido el quinto cara a cara entre Gómez y Peinado. Ha sido con un mensaje en X de Miguel Tellado, secretario general del PP, que ha cargado contra Pedro Sánchez y afirma que "está sentenciado políticamente".

"Hace un año, Sánchez prometió colaborar con la Justicia y no declaró. Hace menos de un mes lo prometió de nuevo en 'prime time', y su mujer no ha acudido al juzgado", comienza Tellado.

Y concluye: "Hace tiempo que está sentenciado políticamente. Es hora de que se vaya y los españoles puedan elegir a un Gobierno limpio".

Solo acudieron los abogados

Todo, después de que Gómez haya decidido no ir a la comparecencia con Peinado, en donde se informará a los tres investigados sobre qué sucederá con la causa y si han de acudir a juicio con un jurado popular o no.

Los investigados, en ese sentido, entienden que no están obligados a acudir por ley a este tipo de comparecencia y que basta con que vayan sus abogados, en base a una circular de la Fiscalía. Es a ellos a los que se informara el procedimiento a seguir.

El juez Peinado, por su parte, no lo veía así y recordó un día antes de esta comparecencia que todo seguía vigente y llamaba a acudir a los tres.

A pesar de la ausencia de Gómez, sí que se puso en marcha en los Juzgados de Plaza de Castilla el pertinente dispositivo de seguridad. Además, se pidió permiso para que la mujer de Sánchez entrase nuevamente por el garaje.

En la acera frente a los Juzgados se han congregado unas 50 personas para protestar contra el presidente del Gobierno, que han entonado cánticos como 'Que la detengan', tema de David Civera.

