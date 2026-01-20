Ahora

El president evoluciona favorablemente

Illa sale de la UCI y seguirá tratándose de su osteomielitis púbica en el Hospital Vall d'Hebron

El contexto El presidente catalán, ingresado desde el pasado sábado, sufre una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa, según explicó este lunes el director gerente del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar.

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha salido de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, tras haber pasado una buena noche y evolucionar favorablemente.

Illa, según ha informado el hospital en un comunicado, "ha pasado una buena noche, continúa estable, sin fiebre y con una disminución significativa del dolor. Su evolución es favorable y hoy se ha trasladado a una habitación de planta, donde continuará su tratamiento según la pauta prescrita por el equipo médico".

El presidente catalán, ingresado desde el pasado sábado, sufre una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa, según explicó ayer lunes el director gerente del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar.

