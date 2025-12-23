Ahora

Desalojan la Diputación de Badajoz por "un paquete sospechoso con cables visibles" dirigido a Miguel Ángel Gallardo

Los detalles En la sede de la Diputación pacense se encuentran ya agentes TEDAX especializados en neutralización y desactivación de artefactos explosivos.

Fachada de la Diputación de Badajoz, en una imagen de archivo.Fachada de la Diputación de Badajoz, en una imagen de archivo.EFE/ José Luis Real

La Diputación de Badajoz ha desalojado en torno a las 14:00 horas de este martes a los empleados que se encontraban en las instalaciones tras recibir "un paquete sospechoso con cables visibles" a nombre del que fuera su presidente y recién dimitido como líder del PSOE regional, Miguel Ángel Gallardo.

En el edificio se han personado agentes de la Policía Nacional que han ayudado a desalojar a los empleados, según se informa desde la institución provincial. En la sede de la Diputación pacense se encuentran ya agentes TEDAX especializados en neutralización y desactivación de artefactos explosivos.

*Noticia en ampliación.

