Desalojan la Diputación de Badajoz por "un paquete sospechoso con cables visibles" dirigido a Miguel Ángel Gallardo

Fachada de la Diputación de Badajoz, en una imagen de archivo.

Los detalles En la sede de la Diputación pacense se encuentran ya agentes TEDAX especializados en neutralización y desactivación de artefactos explosivos.

La Diputación de Badajoz ha desalojado en torno a las 14:00 horas de este martes a los empleados que se encontraban en las instalaciones tras recibir "un paquete sospechoso con cables visibles" a nombre del que fuera su presidente y recién dimitido como líder del PSOE regional, Miguel Ángel Gallardo.

En el edificio se han personado agentes de la Policía Nacional que han ayudado a desalojar a los empleados, según se informa desde la institución provincial. En la sede de la Diputación pacense se encuentran ya agentes TEDAX especializados en neutralización y desactivación de artefactos explosivos.

*Noticia en ampliación.

