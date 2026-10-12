Felipe VI protagoniza un largo saludo a Vivas y a Imbroda antes del viaje oficial de los reyes a Ceuta y Melilla

Los detalles Al llegar el turno de saludar a Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, Felipe VI se ha detenido un rato más que con el resto de los presidentes autonómicos. Este gesto tiene lugar la misma semana en la que los reyes emprenden su histórico viaje a Ceuta y Melilla.

El rey Felipe VI saludó a los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, durante el desfile militar del Día de la Fiesta Nacional en Madrid. Este gesto se produce antes de su histórico viaje a Ceuta y Melilla, donde los reyes pernoctarán por primera vez en democracia. La visita busca expresar apoyo ante la reciente crisis migratoria y normalizar la presencia real en las ciudades autónomas, que no recibían a un jefe del Estado desde 2007. La agenda incluye reuniones con autoridades locales y homenajes a los fallecidos en el mar. La visita ha generado críticas de Marruecos, que advierte sobre declaraciones irresponsables en España sobre el problema migratorio.

El rey Felipe VI ha saludado este lunes a los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda durante el desfile militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional en Madrid.

Como se puede ver en la imagen que acompaña esta noticia, el rey ha saludado, uno a uno, a todos los presidentes autonómicos que estaban presentes. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno; el lehendakari del País Vasco, Imanol Pradales; y la presidenta de Navarra, María Chivite, son los ausentes entre los mandatarios de las comunidades autónomas.

Así, al llegar el turno de saludar a Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, Felipe VI se ha detenido un rato más que con el resto de los presidentes autonómicos.

Este gesto tiene lugar la misma semana en la que los reyes emprenden su histórico viaje a Ceuta y Melilla. Lo harán este martes, un día después de la Fiesta Nacional, con la intención de expresar su apoyo y cariño a los ceutíes ante lo que Felipe VI calificó de inaceptable violación de una frontera española y europea y de normalizar su presencia en las dos ciudades autónomas.

Ceuta y Melilla llevan 19 años sin recibir la visita de un jefe del Estado, desde que Juan Carlos I y doña Sofía viajaron en 2007, y en esta ocasión, además, los reyes pernoctarán en Ceuta, algo nunca ocurrido en democracia.

Y si en 2007 la visita provocó una crisis diplomática con Marruecos, ahora, ante el anuncio de la visita, Mohamed VI ha criticado las "declaraciones irresponsables" de sectores políticos y mediáticos en España sobre el problema migratorio y ha advertido de que la "asociación es una opción soberana" y no objeto de "presión, amenaza ni chantaje".

Han pasado dos meses y medio de la entrada masiva de unos 80.000 migrantes en Ceuta, que fue seguida por Felipe VI con indignación y preocupación. Desde el principio quiso seguir de cerca los acontecimientos, dar el apoyo de la Corona a los ceutíes y trasladarles el cariño del resto de España.

También expresó al presidente de Ceuta, Juan Vivas, su deseo de acudir a la ciudad autónoma y a Melilla, una visita en la que llevaban trabajando la Casa Real y Moncloa desde antes de la entrada masiva de migrantes, pero a la que el Ejecutivo remitió a que se dieran las circunstancias. El pasado día 1 de octubre, se anunció este viaje para este martes y miércoles.

Los reyes han decidido pernoctar la noche del 13 en Ceuta y desde allí viajar a Melilla. Es la primera vez en democracia que un jefe del Estado pasa la noche en Ceuta, después de una jornada en la que se reunirán con las autoridades locales y con la sociedad ceutí y participarán en un homenaje a los fallecidos en el mar a finales de julio durante la entrada masiva de migrantes.

Así, llegarán a las 12:30 horas al Ayuntamiento de Ceuta, donde serán recibidos por las autoridades locales, mantendrán una reunión de trabajo, recibirán las llaves de la ciudad y tendrán otro encuentro con los miembros del Consejo de Gobierno.

Posteriormente, visitarán el Colegio Vicente Alexandre de la Ciudad Autónoma y, a las 18:00 horas, participarán en un acto ecuménico de homenaje a los fallecidos en el mar el 30 y 31 de julio en el cementerio musulmán de Sidi Embarek, donde están enterrada la mayoría de los migrantes hallados en el mar esos días.

La agenda de los reyes en Ceuta se cerrará con un encuentro a las 19:00 horas en el Parador con la sociedad de la Ciudad Autónoma a la que el rey ofrecerá unas palabras.

En Melilla, los reyes visitarán a las 11:45 horas del miércoles 14 la Asamblea de la ciudad; acudirán por la tarde al colegio Pintor Eduardo Morillas y, a las 17:45 horas, se encontrarán con una representación de la sociedad melillense, donde el rey pronunciará un discurso.

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