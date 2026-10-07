Ceuta marca la campaña del PP: Feijóo visita por quinta vez la ciudad y pide que le voten respaldado por Vivas

Los detalles Con la visita de este miércoles, es la quinta vez que Feijóo acude a Ceuta desde la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes el pasado 30 de julio. Esta vez, con un objetivo muy marcado: pedir la máxima movilización en el 29N.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha centrado su campaña electoral en Ceuta, destacando la importancia de esta ciudad en su estrategia política. En su quinta visita desde la crisis migratoria del 30 de julio, Feijóo ha llamado a la máxima movilización, enfatizando su compromiso con la reconstrucción nacional y presentando una lista de promesas. Acompañado por el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, han criticado al gobierno de Sánchez, subrayando la falta de atención a la integridad territorial de España. La visita de Feijóo coincide con la del ministro de Hacienda, lo que él interpreta como un intento de contraprogramación.

El objetivo y la intención del PP es que la campaña electoral esté centrada completamente en Ceuta. "Es un deber y una obligación volver a Ceuta", ha dicho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una nueva visita a la ciudad. "Me gustaría que este acto fuese el inicio de esta campaña. Es que no podría ser en otro lugar", ha asegurado.

Con la visita de este miércoles, es la quinta vez que Feijóo acude a Ceuta desde la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes el pasado 30 de julio. Esta vez, con un objetivo muy marcado. "Pido la máxima movilización, yo el primero", ha dicho.

Lo hace bajo un mantra: el de la reconstrucción nacional y con una lista de promesas. "Ceuta será la primera carpeta en la mesa del Consejo de Ministros", ha asegurado Feijóo.

Junto a él estaba su aliado, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, relatando una vez más la crisis de Ceuta. "Es necesario contarlo muchas veces para que todos los españoles sepan lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo", ha indicado.

Así, ambos han aprovechado para cargar contra Sánchez y pedir el voto para el PP. "Es una prueba inequívoca de lo que le importa a Sánchez la integridad territorial de España, pero tenemos el contrapunto: Alberto Núñez Feijóo", ha apuntado el presidente ceutí. Una visita que ha coincidido con la del ministro de Hacienda también a Ceuta. Dice Feijóo que lo hacen para contraprogamarlo.

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