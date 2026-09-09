El PP sale en tromba contra el Gobierno por los informes de Ceuta mientras los socios piden prudencia

Los detalles La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cargado contra el Ejecutivo: "Todos sabían que estaban mintiendo y hoy hemos conocido esa mentira de Estado".

Los informes sobre la crisis migratoria en Ceuta han generado críticas del PP hacia el Gobierno. Según los documentos publicados, el CNI alertó a Marruecos y a autoridades españolas sobre posibles intentos de entrada en Ceuta. Ester Muñoz, portavoz del PP, acusó al Ejecutivo de mentir y ser responsable de la situación en Ceuta, exigiendo la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Isabel Díaz Ayuso también criticó al Gobierno, mientras algunos socios pidieron prudencia y otros sugirieron que el Gobierno sigue defendiendo a Marruecos. El ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió al Gobierno, calificando las críticas de sesgadas.

Han salido a la luz los informes sobre la crisis migratoria en Ceuta y han llovido las críticas del PP al Gobierno. En los documentos que el Gobierno ha publicado este miércoles se recoge que el CNI alertó el 29 de julio a los servicios de inteligencia de Marruecos, a Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil de "convocatorias" para entrar en Ceuta.

Ante esto, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cargado contra el Ejecutivo: "Todos sabían que estaban mintiendo y hoy hemos conocido esa mentira de Estado".

Muñoz ha asegurado que son los culpables. "Son responsables directos de la invasión en Ceuta y por supuesto de los fallecidos", ha dicho. Desde el PP, además, han pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado que "los propios documentos del CNI lo confirman: sí había avisos". "Sánchez ha mentido todo este tiempo. Prefirió que invadieran Ceuta antes que defenderla", ha agregado en su cuenta de X.

Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado en su misma tónica de siempre y ha recurrido al insulto. "CNI y Policía Nacional avisaron de la invasión y Sánchez no hizo nada. Con la comprensión lectora al nivel de la LOMLOE, desclasifica documentos que le inculpan. Sí es un 'perro con dueño. ¡Dimisión!", ha escrito en X.

Por su parte, algunos socios de Gobierno han pedido prudencia. "Con calma vamos a examinar no solamente el contenido de los informes, es ver cómo ha funcionado esa cadena de transmisión de la información", ha expresado Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso.

Otros creen que el Gobierno sigue defendiendo a Marruecos. "Se está corroborando esa versión que hemos tenido todos los grupos políticas, excepto el Gobierno, de que Marruecos tiene algo que ver en lo que ha pasado", ha manifestado Maribel Vaquero, portavoz del PNV en el Congreso.

"Creo que es evidente que había sospechas también por la parte española de que algo podía ocurrir. Por tanto, deberían haberse esforzar más en prevenirlo", ha señalado Alberto Ibáñez, portavoz adjunto de Sumar en el Congreso.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha dudo en defender al Gobierno y ha dicho que se han hecho interpretaciones sesgadas y poco serias. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha seguido defendiendo que nadie avisó de la magnitud del episodio: "Las misiones de Frontex es la vigilancia y la observación de las fronteras exteriores de la UE. Me han dicho que no vieron nada". Así, ha insistido en que no le consta que hubiera algún informe que previera lo ocurrido.

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