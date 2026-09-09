Acción disuasoria
Un patrullero de la Armada controla a tres buques de Rusia a su paso por el estrecho de Gibraltar
Los detalles El patrullero P22 Tagomago ha monitorizado a un buque de desembarco anfibio de la Flota del Báltico de la Marina rusa. El navío navegaba escoltando a dos mercantes rusos.
Resumen IA supervisado
Este miércoles, el estrecho de Gibraltar fue escenario de la vigilancia de un patrullero de la Armada sobre tres embarcaciones rusas. El patrullero de vigilancia Tagomago acompañó a dos mercantes rusos escoltados por un anfibio de la marina de Vladímir Putin. Esta acción forma parte de las maniobras disuasorias habituales desde que Rusia inició su invasión a Ucrania en 2022. A pesar de la vigilancia, las embarcaciones rusas continúan sus actividades en aguas españolas, especialmente en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, rutas clave hacia el mar Báltico y el mar Negro. La operación es parte de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión de la Armada.
* Resumen supervisado por periodistas.
Este miércoles nos ha dejado una imagen en el estrecho de Gibraltar: la de un patrullero de la Armada vigilando y controlando tres embarcaciones de Rusia que estaban cruzando el estrecho. Así, el patrullero de vigilancia Tagomago ha acompañado a dos mercantes rusos que, a su vez, estaban escoltados por un anfibio de la marina de Vladímir Putin.
Se trata de una nueva acción o maniobra disuasoria, algo que se ha convertido en habitual desde 2022, momento en el que Rusia inició su invasión a territorios ucranianos y recrudeció sus ataques.
Aunque es cierto que las embarcaciones rusas siguen casi con normalidad sus actividades en aguas españolas, sobre todo en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, dos zonas de paso casi obligatorias para llegar hasta el mar Báltico y el mar Negro.
Pese a ello, este miércoles el patrullero P22 Tagomago ha monitorizado a un buque de desembarco anfibio de la Flota del Báltico de la Marina rusa. El navío navegaba escoltando a dos mercantes rusos. Lo ha hecho dentro de una misión desarrollada por la Armada dentro de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) que se mantienen de forma permanente.
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