Un patrullero de la Armada controla a tres buques de Rusia a su paso por el estrecho de Gibraltar

Los detalles El patrullero P22 Tagomago ha monitorizado a un buque de desembarco anfibio de la Flota del Báltico de la Marina rusa. El navío navegaba escoltando a dos mercantes rusos.

Este miércoles, el estrecho de Gibraltar fue escenario de la vigilancia de un patrullero de la Armada sobre tres embarcaciones rusas. El patrullero de vigilancia Tagomago acompañó a dos mercantes rusos escoltados por un anfibio de la marina de Vladímir Putin. Esta acción forma parte de las maniobras disuasorias habituales desde que Rusia inició su invasión a Ucrania en 2022. A pesar de la vigilancia, las embarcaciones rusas continúan sus actividades en aguas españolas, especialmente en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, rutas clave hacia el mar Báltico y el mar Negro. La operación es parte de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión de la Armada.

Este miércoles nos ha dejado una imagen en el estrecho de Gibraltar: la de un patrullero de la Armada vigilando y controlando tres embarcaciones de Rusia que estaban cruzando el estrecho. Así, el patrullero de vigilancia Tagomago ha acompañado a dos mercantes rusos que, a su vez, estaban escoltados por un anfibio de la marina de Vladímir Putin.

Se trata de una nueva acción o maniobra disuasoria, algo que se ha convertido en habitual desde 2022, momento en el que Rusia inició su invasión a territorios ucranianos y recrudeció sus ataques.

Aunque es cierto que las embarcaciones rusas siguen casi con normalidad sus actividades en aguas españolas, sobre todo en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, dos zonas de paso casi obligatorias para llegar hasta el mar Báltico y el mar Negro.

Pese a ello, este miércoles el patrullero P22 Tagomago ha monitorizado a un buque de desembarco anfibio de la Flota del Báltico de la Marina rusa. El navío navegaba escoltando a dos mercantes rusos. Lo ha hecho dentro de una misión desarrollada por la Armada dentro de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) que se mantienen de forma permanente.

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