Miguel Ángel Revilla se emociona al hablar de sus hijas: "No van a tener que esconderse, he intentado hacer el bien"

El político cántabro reflexiona junto a Iñaki López sobre la muerte y el testamento político que le gustaría dejar. Revilla comparte que no quiere, por ejemplo, recibir ningún tipo de homenaje.

Miguel Ángel Revilla ha visitado Más Vale Tarde para compartir algunos detalles sobre su próximo libro, 'Antes de irme', que, además, será su última publicación, tal y como le ha contado a Iñaki López. El presentador del programa plantea al político cántabro si, al igual que ha escrito un libro en el que dice adiós, también ha dejado escrito qué quiere que hagan cuando no esté.

"Sí", expone, "he meditado mucho sobre este asunto, no tengo ningún tema de temor especial". Revilla confiesa tener temor a sufrir alguna enfermedad que, por ejemplo, le obligue a estar intubado. Por ese motivo es partidario de la eutanasia.

Además, defiende que no quiere que le hagan ningún homenaje. "Tengo que pasar desapercibido", afirma, "me van a chamuscar y tirar mis cenizas en Polaciones". El político cántabro está seguro de que van a cumplir sus últimas voluntades ya que "hay dos personas que se van a encargar de ello, que son jóvenes".

Tampoco concibe que le dediquen una calle por su fallecimiento, y recuerda el monumento que hicieron en su honor en su pueblo. "Fue en contra de mi voluntad", cuenta. "Soy feo, pero, lo que me han hecho a mí no tiene nombre", comenta, "parezco un astronauta".

El político cántabro también reflexiona sobre su testamento político. "En la vida hay que haber hecho algo notable", comenta. Revilla señala que, aunque sus enemigos no se lo reconozcan, se califica como "el padre de la autonomía de Cantabria". "Sin mi Cantabria no sería una comunidad autónoma ni estarían promocionados sus productos", añade.

Revilla manifiesta que, aunque no les va a dejar una gran herencia a sus tres hijas, "pero, creo, que cuando alguien les diga 'no serás...' no me van a negar". Visiblemente emocionado afirma que cree que se van a sentir orgullosas de ello. "No van a tener que esconderse como otros", concluye, "porque su padre ha ido por la vida intentado hacer el bien".

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