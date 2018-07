Sáenz de Santamaría: "Alberto Garre está de salida, hay que pensar en el bien del PP y de España"

Sáenz de Santamaría ha respondido a Alberto Garre en una entrevista en TVE, después de éste haya afirmado que el paso atrás de Rajoy es "el mejor servicio que podría hacerle al Partido Popular y a España". Eso sí, el dirigente murciano no ha apostado por ninguno de sus compañeros de partido en concreto, convencido de que hay mucha gente capacitada.

"Es una persona que está creo de salida en este asunto y yo lo que pido es que pensemos todos en el bien del país y en el bien del partido con independencia de las peripecias personales que uno ha tenido y la situación personal en la que se encuentra", ha respondido Santamaría a Garre, quien fue presidente de Murcia un año tras la marcha de Ramón Luis Valcárcel, pero al final el PP eligió como cabeza de cartel para las autonómicas de 2015 a Pedro Antonio Sánchez.

Sáenz de Santamaría ha aprovechado además para responder a las declaraciones del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, acerca de que la situación cambiaría si hubiera otro candidato del PP que no fuera Rajoy. Según le ha espetado, hay que "respetar" a los candidatos de los demás partidos, a sus militantes y a sus votantes.

"Yo no entiendo la posición de Albert Rivera. No se puede reclamar a los partidos que hay que ser más democráticos, con primarias sí, primarias no, y resulta que en el PP quien tiene que ser candidato nos lo tiene que decir el señor Rivera. Eso no es serio", ha enfatizado, para reprochar a Ciudadanos que quiera tomar decisiones por el PP.

Al ser preguntada si ella estaría dispuesta a dar un paso al frente para sustituir a Rajoy, la vicepresidenta del Gobierno ha admitido que ha tenido que responder "un motón" de veces a esta cuestión y ha añadido que no le parece que en "estos momentos" sea la principal.