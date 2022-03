El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha desvelado en el Congreso de los Diputados una frase que le ha dicho el diputado de Vox, Javier Ortega Smith, mientras bajaba las escaleras para dirigirse a la tribuna.

"Me decía el señor el Ortega Smith cuando bajaba, al señor Ortega Smith le gusta mucho hablar cuando no está aquí... me decía: 'Acuérdate de la llave. Acuérdate de la llave'", ha explicado el diputado.

A continuación ha explicado que "entiende" que el diputado de Vox se refería "a su voto en contra en Madrid de retirar la la llave de oro de la Comunidad de Madrid a Putin". "Esto es un hecho. Pero es que ustedes han votado en contra también de declarar hija predilecta a Almudena Grandes", ha dicho.

Seguidamente ha concluido la anécdota lanzándoles un mensaje a todos los diputados de la bancaba del partido de extrema derecha: "Cada cual es lo que es. Y ustedes son unos fascistas. Fascistas".

El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este martes retirar la Llave de Oro de la ciudad al presidente de Rusia, Vladimir Putin, una propuesta de Más Madrid que salió adelante con el voto a favor de todos los grupos excepto Vox, que votó en contra de este punto.

El portavoz de Vox, Javier Ortega-Smith, manifestó que su grupo no está "de acuerdo" con la retirada de la Llave de Oro a Putin, porque, en su opinión, "no se le entregó" al mandatario sino "al pueblo ruso", por lo que cree que hay que "preservar" al pueblo ruso, ucraniano y español de cualquier "intento de política totalitaria".