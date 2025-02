Rubiales se desvincula de las coacciones a Jenni Hermoso y señala a Jorge Vilda

Séptima jornada del juicio por el beso no consentido a Jenni Hermoso y todos los focos puestos en la declaración del expresidente de la RFEF. No ha sorprendido que Luis Rubiales haya negado las coacciones a la jugadora sino que haya sacado el dedo para señalar al exseleccionador Jorge Vilda.

Rubiales ha negado ante el juez que enviara "ni directa ni indirectamente" a los otros tres acusados en el juicio a presionar a la jugadora Jennifer Hermoso para que quitase importancia al beso que él le propinó tras la victoria en el Mundial femenino de 2023.

"Ni yo mandé a (el exseleccionador femenino) Jorge Vilda, ni yo hablé en ningún momento, ni directa ni indirectamente, con el señor (exdirector de Marketing de la RFEF) Rubén Rivera, ni yo le dije a (el exdirector de la Selección masculina) Albert Luque en ningún momento que hiciera tal o cual cosa", ha aclarado a preguntas de la Fiscalía.

Sin embargo, solo un par de preguntas después ha modificado su versión, reconociendo que "es probable" que sí que hablase con Vilda después de que este le comentara que había tratado de verse con el hermano de Hermoso. "Yo le digo oye, mira, a ver si hablas con él, pero no la primera vez. La segunda o la tercera vez, (le dije) oye, si te enteras de algo dime", ha matizado.

Algo que contrasta con un audio de Jenni Hermoso que no habíamos escuchado hasta ahora. "¿Por favor podéis avisar a la federación o a quien sea que dejen a tocar a mi familia y a mi gente? Que los dejen en paz", dice la jugadora. Ella nombra a la Federación y además hace referencia directa a Albert Luque, que escucha el audio con evidente nerviosismo. "Está todo el rato que quiere hablar conmigo, le he dicho que no voy a hablar con nadie y está todo el rato cogiendo a mi amiga Ecu (Ana) para que me convenza de que hable y que diga lo que sea", denuncia Hermoso sobre el exdirector de la Selección masculina.

Según la versión de Rubiales, que Albert Luque fuera hasta la misma puerta del hotel para hablar con Jennifer Hermoso fue casualidad. "Estaba allí de vacaciones", ha señalado. Una declaración muy preparada que al juez se le ha vuelto a hacer insoportablemente lenta hasta el punto de regañarle: "Si nos da un mitin con las respuestas nos podemos tirar hasta el día del juicio final".