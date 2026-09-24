La rotunda reflexión de Iñaki López tras el desahucio de Maricarmen: "Abandonad toda esperanza, Urbagestión manda y no tu panda"

"Lo que Sánchez bautizó como la legislatura de la vivienda va a acabar siendo la legislatura del desahucio", afirma Iñaki López, que analiza cómo mientras la vivienda es el principal problema de los españoles, desde las administraciones no se da respuesta.

Iñaki López arranca Más Vale Tarde con un mensaje a quienes han dedicado "tantas horas de televisión dedicadas a la okupación" y quienes crearon oficinas antiinquiokupación "pagada con dinero público": "Oh, sorpresa, no era ese el problema de la vivienda, sino las leyes que permiten que los barrios caigan en manos de fondos buitre con leyes aprobadas por los dos principales partidos españoles, eternos garantes de la especulación".

"En realidad es quedarte en la calle lo que angustia a centenares de miles de españoles, mucho más que la okupación, que afecta al 0,06% de las viviendas, al menos en la Comunidad de Madrid", comenta el presentador.

Iñaki reflexiona sobre si el desahucio de Maricarmen servirá para que las cosas cambien: "¿Están trabajando en ello quienes han de proteger nuestros derechos?", se pregunta.

Para responderlo, explica cómo hoy mismo Óscar Puente ya polemizaba sobre la ley de vivienda con el resto de partidos de izquierdas, mientras el Partido Popular montaba un acto contra la okupación en Madrid.

Ayuso denuncia "algaradas" en las calles contra ella y denuncia "lo malo que es para la inversión en la capital", apunta Iñaki, que manda un mensaje: "Abandonad toda esperanza, Urbagestión manda, y no tu panda".

Para Iñaki, "lo que Sánchez bautizó como la legislatura de la vivienda, va a acabar siendo la legislatura del desahucio", ya que con la moratoria antidesahucios sin prorrogar, "son miles los españoles que pronto van a protagonizar escenas como la de Maricarmen".

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