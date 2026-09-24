Tesh Sidi pide "expropiarle el teléfono a Óscar Puente" tras sus críticas a Sumar por la vivienda

El contexto El ministro de Transportes había asegurado este jueves que Sumar debería "ponerse de acuerdo y no ir bajo 20 siglas y regalarle el gobierno a la ultraderecha" tras criticar al PSOE por el desahucio de Maricarmen.

La tensión en el Gobierno aumenta tras las declaraciones de la diputada de Sumar, Tesh Sidi, quien sugirió expropiar el teléfono de Óscar Puente, ministro de Transportes, tras sus críticas a Sumar por su postura sobre el desahucio de Maricarmen. Puente instó a Sumar a unirse y no dividirse en múltiples siglas, evitando así facilitar el ascenso de la ultraderecha. Defendió que los cambios se logran gobernando, aunque no siempre se alcance lo deseado. La portavoz de Sumar, Verónica Barbero, pidió "seriedad" a Puente, enfatizando la necesidad de centrarse en los problemas de la ciudadanía y no en conflictos personales.

Tensión en el seno del Gobierno. La diputada de sumar Tesh Sidi ha asegurado que "hay que expropiarle el teléfono a Óscar Puente" después de las palabras del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible cargando contra el socio minoritario del Ejecutivo por sus críticas al PSOE en materia de vivienda debido al desahucio de Maricarmen.

Esta petición de Sidi llega horas después de que Puente arremetiese contra Sumar, instándoles a "ponerse de acuerdo y no ir bajo 20 siglas y regalarle el gobierno a la ultraderecha".

"A ver si toda esta movida sirve al menos para que los que resolverían el problema de la vivienda en un pispás, resuelvan uno que debería ser más sencillo: el suyo", afirmaba el titular de Transportes en su primer mensaje.

Del mismo modo, unos minutos más tarde, Puente defendía que "las cosas se cambian sobre todo gobernando y casi nunca todo lo que uno querría".

"A mí a izquierdista no me gana nadie. Y eso incluye no ponerme jamás en la posición de hacer de tonto útil de la derecha. Jamás. Por eso me odian más que a nadie. Yo jamás les seré útil. Ni por activa, ni por pasiva, ni por perifrástica. Podré acertar más o menos. No soy perfecto. Pero útil a la derecha jamás", afirmaba, reclamando que los socios minoritarios del Gobierno hiciesen una reflexión "para adultos, no para niños".

Sumar pide "un poco de seriedad" a Puente

La portavoz de Sumar, Verónica Barbero, ha reclamado este jueves "un poco de seriedad" al ministro de Transportes después de sus críticas a la formación liderada por Yolanda Díaz a cuenta de la crisis de vivienda. "Más allá de orgullos masculinos, hay que preocuparse más por los problemas de la gente y menos por otras cuestiones", ha asegurado Barbero en una entrevista en la Cadena SER. "Dejamos las conversaciones de bar para quien quiera tenerlas", ha concluido la portavoz de Sumar.

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