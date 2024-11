Una auténtica deslealtad. Así definen Margarita Robles y Yolanda Díaz las declaraciones del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en las que aseguraba que el pasado martes pasadas las tres de la tarde solicitó activar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y que, entonces, eran ellos quienes decidían en qué medida debía ser el despliegue.

Tanto la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo como la titular de la cartera de Defensa estallaron este lunes en el Comité de Crisis que reunió al rey Felipe VI con el resto miembros del Ejecutivo central, tal y como han confirmado fuentes cercanas a laSexta. Además, indican que Robles fue contundente a la hora de asegurar que estas acusaciones del 'popular' Mazón son "inaceptables", al tiempo que las define como "una deslealtad al Ejército".

Fue, principalmente, Robles quien mostró su malestar, aunque sus palabras fueron respaldadas por miembros del gabinete de Sánchez que también estaban presentes en la reunión celebrada en la sede central de la UME en Torrejón de Ardoz. Un malestar que secundan otros miembros del Ejecutivo, aunque a puerta cerrada.

El giro de guion del president Mazón llegaba a primera hora de este lunes y horas después de los altercados que vivieron los Reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y él mismo cuando visitaban este domingo Paiporta, una de la localidades más afectadas por la DANA. El 'popular' afirmó que antes de la "revolución meteorológica" ya pidió que se activara la UME y reclamó "toda la ayuda posible".

Entonces, llegaron las palabras que hicieron enfadar a Díaz y Robles. Mazón señaló que una vez se pide esa ayuda son los mandos operativos militares los que detectan si hace falta que vengan más destacamentos, no depende de los políticos que vengan más medios ni hace falta "ninguna consigna política" para ello, pues actúan de oficio.

Una cuestión que horas después explicó el teniente general y jefe de la UME, Javier Marcos, en una comparecencia ante los medios de comunicación, donde insistió en que "quien decide dónde vamos y dónde no es la Comunidad Autónoma". Algo que argumenta en que "la situación operativa 2 implica que la que la Comunidad Autónoma dirige la emergencia. Nosotros nos anticipamos y entramos cuando nos dieron autorización".

"El martes la UME ya estaba siguiendo la situación. Cuando vi lo que podía venir encima ordené que los 500 militares fueran a sus puestos para entrar. Mis soldados de desplazaron en condiciones difíciles. Cuando la Generalitat dio luz verde en minutos estábamos trabajando", indicaba Marcos. "La entrada en la zona es el responsable de la emergencia. Yo puedo tener 1.000 hombres en la puerta, pero si no me autorizan no entro", añadió contundente y desmintiendo las palabras de Mazón.

Estas aclaraciones no evitaron, sin embargo, el enfado durante el Comité de Crisis por parte de Robles y Díaz. Sobre la primera, las fuentes indican que debían defender el Ejército, mientras que la que fuera líder de Sumar adquirió una perspectiva más política. Según apunta 'El País' ni el rey Felipe VI, que reivindicó la labor de las Fuerzas Armadas, ni Sánchez, quien se limitó a lanzar un mensaje institucional, entraron en calificar la actitud de Mazón.