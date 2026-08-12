Marlaska defiende que el Gobierno está "preparado" para "evitar" otra entrada masiva en Ceuta: "No hay sitio en España para quienes entren de forma irregular"

¿Qué ha dicho? "No hay sitio en España, ni en Ceuta, ni en Melilla ni en el resto de ciudades españolas para aquellos que quieran entrar de una forma irregular y violentando la ley", ha recalcado el ministro.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que, en colaboración con Marruecos, se evitará cualquier intento de entrada masiva de migrantes a Ceuta, subrayando que España no tiene espacio para quienes intenten entrar de manera irregular. Estas declaraciones se hicieron antes de una reunión telemática con responsables de Protección Civil y Aemet, en respuesta a un llamado en redes para una entrada masiva el 15 de agosto. Marlaska destacó la cooperación de Marruecos en la protección fronteriza. Además, no asistió a la comisión del Senado sobre la crisis migratoria en Ceuta, citando incompatibilidad de agenda, lo que generó críticas del PP.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que, en colaboración con Marruecos, se impedirá cualquier intento de entrada masiva de migrantes a Ceuta, y ha advertido: "No hay sitio en España, ni en Ceuta, ni en Melilla ni en el resto de ciudades españolas para aquellos que quieran entrar de una forma irregular y violentando la ley".

Marlaska ha hecho estas manifestaciones este miércoles antes de reunirse, por vía telemática, con los responsables autonómicos de Protección Civil y de la Aemet con motivo del eclipse solar y al ser preguntado por el llamamiento en redes sociales para una entrada masiva el próximo sábado, día 15.

Ha indicado que Interior está trabajando para prevenir cualquier situación como la vivida el pasado 30 de julio y ha subrayado que Marruecos está trabajando "de una forma relevante e importante" e implementando, como "siempre lo ha hecho, pero aún más", los medios de protección de la frontera tanto en Ceuta como en Melilla.

Marlaska ha querido reivindicar que el Gobierno está "preparado" para "evitar" otra entrada masiva de migrantes como la vivida el pasado 30 de julio.

Marlaska aduce incompatibilidad de agenda para no ir al Senado

El ministro del Interior finalmente no ha acudido a la comisión de Interior del Senado convocada este miércoles por el PP para hablar sobre la crisis migratoria en Ceuta, por lo que los 'populares' han amenazado con tomar "decisiones legales y políticas" ante este "plantón" del Gobierno.

Así se ha pronunciado el senador del PP y presidente de la comisión de Interior, Fernando Martínez-Maíllo, durante la reunión extraordinaria de este foro, que ha sido convocado por los 'populares' para hablar sobre la crisis de Ceuta.

Y es que el Gobierno ya avisó de que los ministros citados extraordinariamente en el Senado durante agosto no acudirían alegando que ya irían al Congreso unas semanas después para explicar el papel de sus departamentos en Ceuta.

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