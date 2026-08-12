El Gobierno de Juanma Moreno pagará 7,4 millones a la Iglesia durante la legislatura para tener capellanes en los hospitales públicos

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha firmado este viernes el acuerdo entre el SAS y los arzobispos de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, y el de Granada, José María Gil.

Los detalles El acuerdo, suscrito por el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, y los arzobispos de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, y de Granada, José María Gil Tamayo, establece que esa cantidad se dedicará al pago de los salarios de 117 capellanes.

La Junta de Andalucía, liderada por PP-Vox, ha acordado con la Iglesia Católica destinar 7,4 millones de euros para financiar 117 capellanes en hospitales públicos durante los próximos cuatro años. Esto implica un gasto anual de 1,8 millones de euros hasta 2030, continuando un convenio de 1986. El acuerdo, firmado por el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, y los arzobispos de Sevilla y Granada, cubre salarios de capellanes, con 34 contratados a tiempo parcial. Originado en acuerdos de 1985 entre el Gobierno de Felipe González y la Santa Sede, ha recibido críticas por mantener privilegios religiosos en un país con alta población no religiosa.

La Junta de Andalucía, gobernada por una coalición PP-Vox, cerró el pasado 29 de mayo un acuerdo con la Iglesia Católica para pagar 7,4 millones de euros durante los próximos cuatro años para tener 117 capellanes en los hospitales públicos.

De esta forma, todos los años saldrán 1,8 millones de euros de las arcas públicas andaluzas hasta 2030 destinada a mantener a los curas en los centros sanitarios, dando continuidad al primer convenio, que data de 1986.

El acuerdo, suscrito por el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, y los arzobispos de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, y de Granada, José María Gil Tamayo, establece que esa cantidad se dedicará al pago de los salarios de 117 capellanes, de los que 34 serán contratados con jornada parcial. El salario de los sacerdotes asciende a 18.496,76 euros al año para los que tienen jornada completa y a 9.248 euros los contratados a media jornada.

Este pacto tiene su origen en los acuerdos suscritos en 1985 entre el Gobierno de Felipe González y la Santa Sede, que dio pie a que un año más tarde la Junta de Andalucía, gobernada entonces por José Rodríguez de la Borbolla (PSOE) instaurase la presencia de representantes de la Iglesia Católica en los hospitales.

El Gobierno de Juanma Moreno Bonilla justifica esta decisión alegando que da continuidad a los acuerdos suscritos hace cuatro décadas por la Administración.

"La Iglesia católica y los evangélicos tienen firmados convenios marco de colaboración con la Junta desde hace décadas. Se renuevan cada cuatro años y eso permite acciones conjuntas en distintos ámbitos, como el educativo o sanitario. Ninguna otra confesión religiosa ha pedido o planteado la firma de convenio similar con el Gobierno andaluz", relata una portavoz de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias en declaraciones recogidas por 'El País'.

El nuevo acuerdo firmado por la Junta de Andalucía y la Iglesia ha recibido durísimas críticas. José Antonio Naz, presidente de la asociación Europa Laica, asegura que "en un país con el 40% de la población sin religión, estos privilegios con la Iglesia son de la Edad Media". "Es de chiste solucionar rezando los grandes problemas de la sanidad pública andaluza", añade Naz.

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