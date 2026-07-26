Los reyes Felipe y Letizia trasladan su apoyo a los afectados por los incendios: "La coordinación está siendo ejemplar. Unidos se puede afrontar cualquier riesgo"

Los detalles El monarca ha informado de que el incendio "sigue muy activo y con mucho riesgo", pero que también "hay algunos síntomas positivos de la evolución y del trabajo de todo el personal desplegado".

Los reyes Felipe VI y Letizia han visitado Villamanta, uno de los municipios madrileños afectados por los incendios que azotan España, para transmitir un mensaje de unidad y esperanza. Acompañados por el general jefe de la UME, Francisco Javier Ramos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Villamanta, Mariano Núñez, los monarcas han expresado su solidaridad con los evacuados y han destacado la importancia de la coordinación y la ayuda recibida, tanto local como internacionalmente. Felipe VI ha subrayado la necesidad de prepararse mejor para futuros incendios, mientras que Letizia ha enfatizado la importancia de escuchar a los afectados.

"Unidos podemos afrontar cualquier riesgo". Ha sido el mensaje que han lanzado los reyes Felipe VI y Letizia desde Villamanta, uno de los municipios madrileños afectados por la oleada de incendios que golpean España. Ambos se han desplazado este domingo hasta esta localidad para visitar al polideportivo de La Chopera y conocer la situación de los vecinos evacuados de Villa del Prado, Aldea del Fresno y otras zonas del suroeste de la Comunidad, según ha informado la Casa Real.

Durante su intervención, han estado acompañados por el general jefe de la UME, Francisco Javier Ramos; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Villamanta, Mariano Núñez. "Es un lugar que es un ejemplo de lo que muchos municipios están haciendo que es apoyar, ayudar a todos aquellos que han tenido que ser evauados o desplazados por los incendios, por el gran incendio que ha asolado a tantos lugares de Madrid, Ávila o Toledo", ha comenzado diciendo el rey.

Así, ha informado de que el incendio "sigue muy activo y con mucho riesgo", pero que también "hay algunos síntomas positivos de la evolución y del trabajo de todo el personal desplegado". A su vez, ha mostrado su cariño y solidaridad a todos los evacuados, quienes "lo han pasado muy mal y han perdido muchos bienes".

"Hemos perdido un patrimonio natural incalculable"

De esta manera, también recuerda que "en conjunto, hemos perdido un patrimonio natural incalculable". Además, el monarca ha agradecido "la disponibilidad, la ayuda de tantos vecinos, el trabajo profesional, servicios de emergencia y a los países que nos han ayudado a través del mecanismo de protección civil de la Unión Europea".

Los reyes Felipe y Letizia trasladan su apoyo a los afectados por los incendios: "La coordinación esta siendo ejemplar. Unidos se puede afrontar cualquier riesgo"

"La coordinación está siendo ejemplar. Es un buen mensaje y es que unidos podemos afrontar cualquier riesgo. Lo principal es preservar la vida humana y la seguridad, después las poblaciones y minimizar los daños", ha agregado, enviando un mensaje de lo más esperanzador.

Felipe VI ha señalado que durante estas jornadas muchos han reflexionado sobre el futuro y sobre qué se puede hacer mejor: "No durante la emergencia, sino en los tiempos en los que se puede preparar el entorno para que los incendios que se produzcan tengan los menores daños posibles. Pero eso engloba a muchas instancias"."Nos queda mucho verano por delante. Estaremos al tanto", ha concluido.

Asimismo, la reina Letizia ha subrayado que "es muy importante y tiene sentido escuchar con atención a los vecinos": "Escuchar cómo cuentan cómo ha sido la salida precipitada de su casa. La angustia o la incertidumbre que están sufriendo".

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