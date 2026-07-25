Marlaska avisa de una noche "no muy positiva" ante el avance de los incendios: "La situación es compleja"

¿Qué ha dicho? El ministro ha explicado que los equipos de emergencia trabajan también para evitar que este incendio pueda confluir con el que afecta a la Comunidad de Madrid, especialmente con el de Cadalso de los Vidrios.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que la situación de los incendios forestales en Ávila es más pesimista que el día anterior debido al viento, lo que ha complicado las labores de extinción y ampliado las evacuaciones en el Valle del Tiétar. Marlaska, desde el Centro de Coordinación Operativa, explicó que localidades como La Adrada y Sotillo de la Adrada han sido evacuadas. La Unidad Militar de Emergencias (UME) sigue trabajando en la zona. Marlaska advirtió que las próximas horas serán difíciles, aunque las condiciones meteorológicas podrían mejorar el domingo, permitiendo intensificar los esfuerzos aéreos. Además, se ha activado la cooperación internacional, con ayuda de Portugal. El ministro pidió a los evacuados seguir las indicaciones de las autoridades para no poner en riesgo sus vidas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido este sábado que la situación provocada por los incendios forestales es "un poco más pesimista" que la jornada anterior. Las condiciones meteorológicas, especialmente el viento, han dificultado durante todo el día las labores de extinción y han obligado a ampliar las zonas evacuadas en el Valle del Tiétar, en Ávila.

En declaraciones a laSexta desde el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), Marlaska ha explicado que se han producido evacuaciones en localidades como La Adrada, Sotillo de la Adrada, Piedralaves, Pedro Bernardo, Mijares y Gavilanes. La Unidad Militar de Emergencias (UME) continúa desplegada sobre el terreno junto al resto de medios terrestres y aéreos movilizados para tratar de frenar el avance de las llamas.

El ministro ha advertido de que las próximas horas serán especialmente complicadas. Aunque se espera que las rachas de viento pierdan algo de intensidad durante la noche, todavía se prevén rachas importantes hasta primeras horas de la mañana, con vientos del norte que podrían favorecer el avance del fuego hacia el sur.

"La noche no va a ser muy positiva, no va a ser muy amigable para nosotros", ha señalado Marlaska, que ha reconocido que la situación continúa siendo "compleja". El ministro ha explicado que los equipos de emergencia trabajan también para evitar que este incendio pueda confluir con el que afecta a la Comunidad de Madrid, especialmente con el de Cadalso de los Vidrios.

Asimismo, Marlaska ha avanzado que la jornada del domingo será especialmente importante para la evolución del incendio. Las previsiones meteorológicas serán algo mejores que las de este sábado, aunque seguirán sin ser las condiciones deseadas para facilitar las labores de extinción.

El objetivo será aprovechar desde primera hora de la mañana la mejora de las condiciones para intensificar los trabajos desde el aire y tratar de contener el avance del fuego hacia el oeste. Para ello, se incorporarán nuevos medios aéreos, entre ellos los aviones Canadair y otros recursos procedentes de la cooperación internacional. El ministro ha destacado además que ya se ha activado la colaboración de otros países y ha confirmado la llegada de brigadas terrestres procedentes de Portugal, que se suman al operativo desplegado en España.

Marlaska pide a los evacuados que no asuman riesgos

Ante la situación que viven los municipios afectados, el titular de Interior ha lanzado un mensaje a la población para que siga las indicaciones de los servicios de emergencia y no se exponga a situaciones de peligro. Marlaska ha pedido a los ciudadanos que colaboren con las autoridades, la UME y la Guardia Civil, especialmente durante los procesos de evacuación. "Lo que no puede estar en riesgo es la vida", ha subrayado el ministro, que ha insistido en que los vecinos no deben poner en peligro su integridad ni dificultar el trabajo de los efectivos desplegados.

El ministro ha reconocido la angustia de quienes ven amenazadas sus viviendas, sus propiedades o su forma de vida, pero ha insistido en que la prioridad absoluta debe ser proteger a las personas y evitar que los propios ciudadanos o los equipos de emergencia asuman riesgos innecesarios.

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