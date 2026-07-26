Sánchez habla de una noche "positiva" en la lucha contra los incendios pero advierte que quedan "horas complejas"

¿Qué ha dicho? El presidente ha anunciado que en el próximo Consejo de Ministros se declararán las zonas afectadas "como gravemente dañadas por emergencias de protección civil".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado la evolución positiva del incendio en Ávila, aunque advirtió que "quedan horas complejas". Desde el Puesto de Mando Avanzado en Navaluenga, agradeció a los profesionales que combaten el fuego y resaltó la "coordinación y cooperación entre instituciones". Subrayó que la prioridad es "salvar vidas y defender núcleos poblacionales". Sánchez también enfatizó la importancia de la prevención y pidió a la ciudadanía precaución. Señaló que más de 150.000 hectáreas han sido calcinadas este año y anunció que se declararán zonas afectadas por emergencias en Ávila.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado durante la mañana de este domingo que pese a que "quedan horas complejas", la noche de este sábado ha sido "muy positiva" en relación con la evolución del gran incendio que golpea la provincia de Ávila. Lo ha hecho desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Navaluega, donde se encuentran diferentes autoridades y efectivos.

Durante su intervención, el líder socialista ha querido enviar un mensaje de agradecimiento a los "extraordinarios profesionales" que luchan contra las llamas, a la vez que ha exaltado la "coordinación y cooperación entre instituciones". "Con Mañueco hemos tenido la desgracia de tener que hacer frente a muchas emergencias de protección civil, como incendios, borrascas o nevadas", ha expresado.

En este momento, dice, la "principal preocupación y prioridad" del operativo es "salvar vidas, defender los núcleos poblacionales y atacar y luchar contra los incendios". Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha señalado el trabajo de efectivos e instituciones que pertenecen al canal de Protección Civil, además de a profesionales desplazados desde Portugal.

"Quedan horas complejas. En el CECOP se nos ha trasladado que esta noche ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio, su control, la lucha contra el mismo... Vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy", ha añadido. En el mismo contexto, Sánchez ha pedido de nuevo que la ciudadanía extreme la precaución.

De esta manera, subrayaba las palabras del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que también se encuentra en el PMA de Navaluenga: "Por favor, prevención y precaución. Que la gente se informe a través de canales institucionales, alcaldes y alcaldesas o medios de comunicación contrastados".

"La magnitud del desastre que estamos viviendo por desgracia un año más en nuestro país es muy difícil de asumir. Hablamos de que si ayer dimos la cifra de 130.000 hectáreas calcinadas en lo que llevamos de año, hoy ya estamos por encima de las 150.000. En menos de 24 horas", ha agreado.

"Prevención, respuesta y reconstrucción", son, según el presidente, las claves del proceso en caso de que los incendios golpeen el país. Por último, Sánchez ha indicado que "aún no ha acabado el verano y que tendremos nuevos incendios", pero ha anunciado que en el próximo Consejo de Ministros, el martes, aprobarán "el real decreto ley para calificar como zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil" a aquellos lugares de la provincia de Ávila golpeados por los terribles incendios.

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