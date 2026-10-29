Feijóo critica a Puente por señalar a un operario de Adif del accidente de Urda: "Es una frivolidad impropia de un ministro"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (3d), junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez (4d), y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page

¿Qué ha dicho? El líder del PP cree que las responsabilidades políticas "no son opcionales", sino "exigibles ética y moralmente". "Si la gente ya ha exigido responsabilidades políticas, se las dé o no se las dé el Gobierno, la gente ya las da por descontadas", opina.

Alberto Núñez Feijóo critica al Gobierno por culpar a otros del accidente ferroviario en Urda, que dejó al menos 69 muertos. Desde el lugar del siniestro, el líder del PP considera que las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, son frívolas e inapropiadas. Feijóo insiste en que las responsabilidades políticas deben asumirse sin esperar investigaciones y critica la gestión del Gobierno en crisis anteriores. Pide mantener la calma pero tener memoria, resaltando la necesidad de cuestionar el sistema ferroviario tras dos accidentes fatales en ocho meses. Feijóo subraya la importancia de la experiencia, gestión y rigor en la política, sugiriendo que estos valores deben guiar los nombramientos. Concluye asegurando que la experiencia y el rigor volverán, lamentando que nadie del Gobierno lo haya contactado tras el accidente.

Alberto Núñez Feijóo critica que el Gobierno fuese a Urda (Toledo) a "echarle la culpa a alguien" del accidente ferroviario que ha costado la vida de al menos 69 personas. En declaraciones a los medios desde el lugar del choque entre un tren AVE y un Iryo, el líder del PP cree que las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, suponen "una frivolidad impropia de un ministro y de un Gobierno ante la catástrofe".

"Yo he dicho que las responsabilidades políticas no se pueden esperar a una investigación, ya sea administrativa o judicial. Las responsabilidades políticas no son opcionales: son exigibles ética y moralmente. Ahora bien, eso le corresponde al Gobierno actual, y los antecedentes del Gobierno actual acreditan que todavía no sabemos qué ha pasado en Adamuz, todavía no sabemos lo que ha pasado con el apagón... como para esperar mucho del Gobierno", ha valorado Feijóo.

El líder de los 'populares' apuesta por mantener "la cabeza fría" en estos momentos, pero también pide tener "memoria", destacando que en las últimas horas se ha visto "la cara de la mejor España".

"Después de lo urgente, viene lo importante. Más de 100 muertos en dos accidentes de tren de alta velocidad en ocho meses y en el mismo corredor ferroviario conlleva un cuestionamiento de nuestro actual sistema ferroviario", opina Feijóo, que cree que los españoles "necesitan respuestas".

Según Feijóo, la política "no consiste en descalificar ni en hablar", sino en "hacer". "Para ejercer un cargo político —y mucho más si tiene un componente técnico— se necesitan tres cosas: el primero, experiencia; el segundo, gestión; y el tercero, rigor. Y por tanto, los nombramientos tienen que hacerse a personas que tengan trazabilidad y experiencia en los cargos que van a desempeñar", afirma, hablando en clara clave electoral.

"La gestión y el rigor no se improvisan: o sabes o no sabes; o te rodeas de gente que sabe o ocurren cosas como esta. Y en este momento quiero decirle a España que es verdad que habrá mucha gente pesimista sobre la gestión rigurosa, sobre la experiencia contrastada y sobre el rigor como tarjeta de presentación, pero yo les digo que existe, que la experiencia, el rigor y la gestión volverán", ha añadido, antes de confirmar que "nadie del Gobierno" le ha llamado tras el accidente.

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