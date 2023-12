En el día del cumpleaños de la Constitución Española, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han mostrado abiertos a reunirse antes de que acabe 2023 para abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El presidente del Gobierno también quiere tratar la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término "disminuido", así como para empezar a hablar sobre financiación.

Pero el tema capital de esta reunión sería una renovación del CGPJ que desde Bruselas urgen que se haga en el menor tiempo posible. El optimismo no impera en la parte del Gobierno, según trasladan fuentes socialistas consultadas por laSexta, que ven muy difícil que haya un acuerdo a corto plazo.

Desde el PSOE, lamentan no ver gestos creíbles que les hagan pensar que el PP quiere llegar a un acuerdo para desbloquear el CGPJ. En el PP, defienden que Feijóo acudirá al encuentro de Pedro Sánchez para tratar esta cuestión, pero advierten que su postura es la misma que llevan defendiendo siempre.

El PP ve imprescindible que el Gobierno registre una iniciativa en el Congreso para cambiar el sistema de elección de los jueces, para que los jueces elijan a los jueces. Hasta que eso no pase, no va a haber acuerdo, ya que no van a llegar a un punto de encuentro. El pesimismo llega también al presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, que ve a ambas formaciones "un poco encastillados" en sus posturas.

"Yo no puedo hacer más. Si no se mueve nadie... pues aquí seguiremos. Estar aquí de juguete del juego político para mí no tiene mucho sentido", contaba Guilarte a los micrófonos de laSexta.

Qué defienden PSOE y PP en el bloqueo del CGPJ

Hay dos posturas encontradas en el conflicto por la renovación del CGPJ. La primera es la del PSOE, que reclama al PP que permita renovar, "en cumplimiento de la Constitución", el órgano. Después, apuestan por abrir un diálogo para abordar un cambio en la ley, pero siempre si se da primero una renovación que lleva años de retraso.

Al otro lado está el PP, que apuesta por el camino contrario: cambiar el sistema de elección de jueces a cambio de desbloquear el órgano. Así lo trasladó Alberto Núñez Feijóo, que ha insistido en que la "pelota" está en el tejado del Gobierno y en que ambas gestiones "se puede hacer de forma simultánea".

"Hagamos la ley y renovemos el Consejo de forma simultánea. Firmemos un pacto, presentemos a la sociedad y tramitemos la ley. Esto es lo que pretendemos", defiende Feijóo, que acusa al PSOE de crear "un montaje" al decir que los 'populares' no quieren renovar el CGPJ. "El objetivo de Sánchez no es renovar el Consejo sino controlar los miembros del Consejo, que es una cosa absolutamente distinta", afirma.

¿Qué dice Europa? Más cerca de la postura del PSOE que de la del PP

Mientras Sánchez y Feijóo deciden cuándo verse antes de tomarse las uvas, en Europa empiezan a llamar la atención a España por el bloqueo del CGPJ. El comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, fue claro este lunes: hay que renovar con "urgencia" el órgano y, después, reformar el sistema.

Esto implica que Europa respalda la postura del PSOE en el conflicto por la renovación del CGPJ, mostrándose abierta a recibir propuestas alternativas que puedan ayudar al desbloqueo de un tema que lleva años sin respuesta. "Después de cinco años es más y más urgente la renovación", dejó claro Reynders.

Mientras tanto, la Comisión Europea ha trasladado que tiene "cero preocupación" por el Estado de derecho en España, una conclusión que Reynders no trasladó a Bolaños porque su análisis alrededor de la ley de amnistía "sigue en marcha", al esperar la versión definitiva de la ley.

En Europa hay "nula preocupación" sobre la salud democrática en España, aunque sí que recibimos un tirón de orejas en lo que a la renovación del CGPJ. No sabemos si el año nuevo traerá turrón o carbón, pero el desbloqueo del CGPJ tampoco parece claro que vaya a ocurrir.