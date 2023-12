El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido al PP que "pase de las proclamas a los hechos y cumpla con un mandato de la Constitución que es la renovación del CGPJ". Así se ha pronunciado en la celebración del 45 aniversario de la Constitución Española que se celebra este 6 de diciembre en el Congreso de los Diputados.

"Frente a quienes están todos los días dándose golpes de pecho sobre lo constitucionalistas que son, tengo que recordarles que la mejor manera de defenderla es cumplirla todos los días del año, y todos y cada uno de sus artículos", ha espetado el presidente del Gobierno, que ha asegurado que tras cinco años de bloqueo "se han acabado las excusas", y es "el momento de cumplir con los hechos el compromiso que tenemos con la Constitución".

Sánchez ha recordado que el CGPJ "lleva cinco años con el mandato caducado", los cinco años que lleva al frente del Gobierno de España. Por eso, se ha dirigido al PP para recordarle su obligación constitucional: "Le pido al PP que haga suyo ese refrán español que dice que antes de la devoción es la obligación. Si uno quiere demostrar esa devoción por la Constitución lo que tiene que hacer es cumplir esa obligación", ha añadido.

En este sentido, ha tendido la mano al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para conseguirlo con la mayor brevedad posible. "Creo que si lo hacemos, si cumplimos con la Constitución, estaremos haciendo alta política y sirviendo a nuestros ciudadanos, que son los grandes afectados de este deterioro de un servicio esencial para nuestra democracia", ha zanjado.

En un corrillo con periodistas, Pedro Sánchez ha asegurado que llamará a Feijóo antes de que finalice 2023 para tener una reunión en el Palacio de la Moncloa en la que abordar este asunto y otros temas prioritarios, como la modificación del Artículo 49 de la Constitución y la reforma del sistema de financiación autonómica. Por su parte, el líder de la oposición ha afirmado en otra conversación informal que si el presidente le llama acudirá a la cita, aunque ha criticado tener que enterar del orden del día por los medios.

¿Por qué es tan importante el CGPJ?

En su artículo 122, la Carta Magna dispone que el CGPJ debe renovarse cada cinco años, un periodo que, en este caso, concluyó en diciembre de 2018. Así, a día de hoy siguen integrándolo los mismos vocales que fueron elegidos en 2013, cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno. Una cúpula judicial de clara mayoría conservadora que no incomoda al PP.

Lo cierto es que durante más de 25 años se han dado situaciones similares cuando el PP ha estado en la oposición. En 1995, la formación, entonces liderada por José María Aznar, bloqueó su renovación durante más de un año, hasta que ganó las elecciones. En 2006, con Rajoy en la oposición, no fue hasta la segunda derrota electoral contra Zapatero cuando el PP acabó con dos años de bloqueo del poder judicial. En 2013, tras su victoria electoral, se renovó cuando tocaba.

En cualquier caso, este órgano es clave para el correcto funcionamiento de la justicia española. Las funciones del CGPJ van desde velar por la independencia judicial hasta la designación directa de magistrados del Constitucional. Se erige, por tanto, como un actor preeminente en la escena judicial. En el juego de poder entre los consejos y los partidos políticos, la elección de los miembros se convierte en un factor determinante. Por ejemplo, el CGPJ escoge a los magistrados que juzgan a los investigados que van a parar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde se tratan los casos más relevantes de la política y la economía española, como el recurso contra la sentencia de los ERE, los papeles de Bárcenas o el juicio a Alberto Rodríguez, ex secretario de Organización de Podemos.

Así está la negociación

En los últimos días, el PP ha dejado claro que su partido no renovará el órgano de gobierno de los jueces si no se reforma al mismo tiempo la ley del Poder Judicial para cambiar el sistema de elección, de forma que 12 de los 20 miembros sean elegidos por jueces y magistrados. El portavoz de la formación, Miguel Tellado, ha subrayado que el PP "no participará en una renovación del CGPJ si no se reforma la ley para que los jueces sean los que eligen a los representantes de los jueces en el Consejo", algo que, según ha dicho, es lo que lleva "reivindicando" su partido "desde el principio de los tiempos" y "además es lo que pide Europa".

Entretanto, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha rechazado la propuesta del PP para renovar los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la vez reformar la ley para cambiar el sistema de elección. Así, señala que primero hay que nombrar nuevos vocales y después "se podrá dialogar". A este respecto, fuentes gubernamentales no dejan claro que estén dispuestos a cambiar el modelo de elección de los vocales del CGPJ, tal como pide el PP. Insisten en que debe aprobarse el recambio cuanto antes y luego si se abren conversaciones para modificar el método de elección de los vocales "ya veremos", según indican.

Además, el Ejecutivo considera que su posición coincide con la de la Comisión Europea y el comisario de Justicia, Didier Reynders. "Fue muy claro, primero renovación, cumplimiento de la legalidad y después se podrá dialogar". Según ha indicado el comisario fue "claro, contundente y taxativo" y por tanto ha pedido al PP que haga "una lectura correcta" de sus palabras que, a su juicio, inciden en que llevar a cabo la renovación es "una obligación legal".