El concejal del PP en Barcelona, ​​Daniel Sirera, ha confirmado en RAC1 que los populares y Junts se reunieron en agosto para negociar la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Sirera ha asegurado que lo que Junts les pidió "era imposible aceptar" y que, de hecho, pensaban que el PSOE tampoco accedería a ello.

"No pedían ni la ampliación del aeropuerto, ni mejoras en Cercanías, ni una mejor financiación. Solo amnistía, referéndum y estas cosas. Era inviable". Según el edil popular, Núñez Feijóo no estaba al corriente de esta reunión, que solicitó JxCat al considerar al PP un partido "más de fiar" que el PSOE.

"Feijóo no tenía ni idea de esta reunión, al menos yo no le informé. Después, cuando supe que lo que pedían lo mismo al PSOE, hablé con varias personas del partido explicándoles que no piden nada para Barcelona", ha confesado.

Sirera ha respondido así a la información que avanzaba La Vanguardia, anunciando que dirigentes de Junts y del PP exploraron en una reunión en Barcelona durante la primera quincena de agosto la posibilidad de un entendimiento para la formación de un nuevo Gobierno en España, antes de que los independentistas abriesen formalmente la negociación con el PSOE que acabó decantando la gobernabilidad a favor de los socialistas.

Fue antes de constituirse la Mesa del Congreso y en la reunión, que se celebró en el hotel Alma de la capital catalana, participaron el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet (hombre de confianza de Carles Puigdemont), el concejal barcelonés Josep Rius y, por parte del PP, el líder en Barcelona, Daniel Sirera, y el asesor político Xavier Domínguez, que participó en la campaña de Núñez Feijóo.

Los contactos entre ambas formaciones para sondear posibles pactos ya trascendieron el verano pasado, cuando los independentistas y populares admitieron que rápidamente descartaron la posibilidad de llegar a ningún acuerdo.

"La gente de Junts es consciente de que Pedro Sánchez es un mentiroso compulsivo y no es de fiar", ha señalado Sirera, que ha añadido que si el PP hubiese aceptado lo que pedía Junts, "Feijóo podría haber sido presidente", aunque ha remarcado que el PP no está "por una silla sino para mejorar la vida de los catalanes".

Tellado resta importancia a la reunión entre PP y Junts

El portavoz 'popular' en el Congreso, Miguel Tellado, ha quitado importancia a los encuentros entre PP y Junts que tuvieron lugar en Barcelona el pasado mes de agosto, asegurando que "en ningún caso" su partido habría negociado una amnistía.

"En ningún caso el PP estaría dispuesto a pactar la investidura de Feijóo a cambio de una amnistía. Yo tengo que negar cualquier tipo de contacto de ese tipo", ha señalado Tellado en una entrevista en Antena 3.

Por otro lado, ha recordado que el PSOE sí fue capaz de pactar la investidura de Pedro Sánchez a cambio de "una amnistía para delincuentes" y de "entregar" la alcaldía de Pamplona a Bildu. "Nosotros nunca hemos tenido esas tentaciones", ha apuntado.