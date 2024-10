El Partido Popular ha anunciado este lunes que retirará el proyecto de ley por el que más de 40 presos de ETA podrían beneficiarse al computarse los años que han pasado en cárceles extranjeras del orden del día del pleno de este martes en el Senado. Una noticia que llega días después de que el texto saliese desde el Congreso de los Diputados con el apoyo de todos los grupos. No obstante, este movimiento no tendrá muchos efectos, pues lo único que se persigue es ganar un poco de tiempo, así como colocar la pelota sobre el tejado del Gobierno.

De esta manera, la norma sobre el intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea quedará retirada en el momento que arranque el pleno en el Senado. Además, ofrecen un plazo de una semana al Gobierno para que haga lo mismo antes de que entre en vigor el próximo lunes, 14 de octubre.

Según apuntan fuentes populares a laSexta, desde Génova se pide al Ejecutivo "que utilice su potestad para retirar esta reforma legal" y así conocer "cuál ha sido su verdadera voluntad" a la hora de sacarla adelante. En la misma línea, sostienen que "queda en sus manos la responsabilidad de dejar sin efecto esta decisión".

Asimismo, aseguran que "si el Gobierno no retira este texto" buscarán "cualquier alternativa jurídica o parlamentaria que pueda blindar a este país de la indecencia que supondría rebajar condenas a terroristas de ETA a través de artimañas parlamentarias". No obstante, en privado reconocen que otra opción legal no existe. De hecho, subrayan que "el PSOE es el único partido con capacidad para parar este despropósito".

Por otro lado, recuerdan que su líder, Alberto Núñez Feijóo, "ha hablado esta misma mañana con la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) para disculparse personalmente por lo ocurrido y compartir el rechazo a cualquier triquiñuela parlamentaria que implique abaratar las condenas a terroristas".

Durante la mañana de este lunes, se conocía que el Gobierno de Pedro Sánchez está a punto de cumplir la hoja de ruta de la formación EH Bildu, la cual se ha convertido prácticamente en imprescindible para que el Ejecutivo pueda seguir sacando textos adelante en el Congreso de los Diputados.

El pasado 18 de septiembre se aprobó en el Congreso de los Diputados por unanimidad, con los votos del Partido Popular y Vox, una reforma judicial para modificar la ley orgánica 7/2014 con el objetivo de aplicar una transposición Europea, es decir, permitir cambiar los antecedentes penales dentro de la Unión Europea. Una reforma que esconde en sí una de las reivindicaciones históricas de Bildu y del entorno de ETA.