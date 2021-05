Las Comunidades Autónomas mantienen las restricciones para contener el avance del virus. Precisamente, los principales indicadores de la pandemia del coronavirus se encuentran estabilizados. Sin embargo, pese a la tendencia positiva, siete Comunidades Autónomas, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, tienen una ocupación de camas en UCI por pacientes COVID por encima del 25%, lo que significa que se encuentran en riesgo extremo. Entre ellas se encuentran Madrid y Cataluña, que son las que presentan un mayor número de ingresos sanitarios por coronavirus, por encima de los 200.

En este sentido, Amós García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, destaca que "las camas UCI están empezando a ser ocupadas por población más joven", algo de lo que también alertó el doctor Juan Torres en laSexta Noche.

Los objetivos prioritarios en este momento se centran en reducir la incidencia en las UCI e inmunizar a la población de mayor edad. En lo referente a este último, el Ministerio de Sanidad ha señalado que la vacunación ha evitado un 71% de hospitalizaciones y un 82% de los fallecimientos en residentes de centros de mayores. En concreto, se estima que la vacunación ha prevenido una media de 6,3 casos diarios por 100.000 residentes vacunados.

Andalucía

- Toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 horas

- A partir del jueves, 29 de abril, se recupera la movilidad entre provincias

- Reuniones limitadas a un máximo de seis personas

- Cierre perimetral de varios municipios

- No obstante, hay medidas que varían según el nivel de alerta de cada población, que puedes consultar en este mapa interactivo

Madrid

- Toque de queda de 23:00 a 06:00 horas

- Prohibición de reuniones de no convivientes en los domicilios

- Hostelería: máximo seis comensales por mesa en terrazas y cuatro en el interior, con el consumo en barra prohibido y el cierre a las 23:00 horas

- Cierre perimetral por zonas básicas de salud

Galicia

- Toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas

- Reuniones limitadas a cuatro personas en espacios cerrados, y seis en espacios abiertos, salvo convivientes. En los municipios con cierre perimetral, solo convivientes.

- Desde este viernes, 30 de abril, habrá tres concellos con el máximo de restricciones: Vilanova de Arousa, Cualedro y Carballeda de Valdeorras

Thank you for watching

Cataluña

-Se levanta el cierre comarcal

- Toque de queda entre las 22:00 y las 06:00 horas

- Limitación de seis personas en encuentros sociales

- Horario de la hostelería de 07:30 a 17:00. Limitaciones de aforo en el comercio y centros comerciales. Puedes consultar los detalles aquí.

- Desde el 26 de abril se ha levantado el cierre comarcal en la región, por lo que se permite la libre circulación en toda Cataluña. También se autorizará la reapertura de los bares y restaurantes que están en el interior de los centros comerciales. De esta forma, tendrán el mismo horario que el resto del sector: de las 7:30 a las 17:00 horas.

- También desde el 26 se permite un 50% del aforo en actividades deportivas, mientras los ciclos formativos y el bachillerato van a recuperar la presencialidad en las clases.

Aragón

- Cierre perimetral de la comunidad autónoma, de la comarca de La Litera y de los municipios de Tarazona, Fraga y La Litera

- Toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 horas

- Reuniones limitadas a seis personas al aire libre y cuatro en espacios cerrados, salvo convivientes. En los municipios con limitaciones adicionales, solo cuatro personas

- Puedes consultar el resto de medidas al detalle aquí

Asturias

- Toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 horas

- Cierre perimetral del Principado

- Cierre del interior de la hostelería a las 21:00 horas

- Puedes consultar las medidas por niveles de alerta en Asturias en este mapa

Cantabria

- Cierre perimetral de la región

- Cierre del interior de los establecimientos de hostelería y restauración

- Toque de queda entre las 23:00 y las 6:00

- En espacios públicos y privados grupos de máximo 4 personas a excepción de convivientes

Castilla-La Mancha

- Toque de queda nocturno de 00:00 a 06:00 horas

- Cierre perimetral de la región

- Grupos de hasta seis personas en espacios públicos y privados

- Puedes consultar todas las medidas en este mapa interactivo

Comunidad Valenciana

- Cierre perimetral hasta el fin del estado de alarma

- Toque de queda de 22:00 a 06:00 horas

- Encuentros limitados a seis personas de dos grupos de convivencia, entre otras limitaciones que se pueden consultar aquí

- Desde el 26 de abril, cierre de la hostelería a las 22:00 horas

- Las actividades culturales ampliarán su aforo hasta el 75% y las ceremonias hasta el 50 %

Canarias

- Cierre perimetral de las islas de Tenerife y Gran Canaria

- Cierre perimetral del archipiélago salvo prueba diagnóstica negativa

- Las medidas y el toque de queda varían según los niveles de alerta por islas: Gran Canaria y Tenerife están en el nivel 3; Fuerteventura y Lanzarote en el 2 y las restantes islas en el 1. Puedes consultar las medidas al detalle para cada nivel del 'semáforo' en este enlace

Castilla y León

- Cierre perimetral

- Toque de queda entre las 22:00 y las 6:00 horas

- Cierre del interior de la hostelería en 31 municipios hasta el 3 de mayo

Euskadi

- Cierre perimetral de la comunidad y de localidades con incidencia superior a 400

- Toque de queda de 22:00 a 06:00 horas

- Cierre de la actividad a las 21:00 horas

- Reuniones limitadas a cuatro personas en espacios privados, entre otras medidas

Baleares

- Toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas

- Reuniones limitadas a seis personas

- Limitaciones de aforo (que puedes consultar aquí) en función del nivel de alerta de cada isla: Menorca y Formentera están en nivel 1 y las restantes islas en el 2.

Navarra

- Cierre perimetral de la Comunidad Foral

- Limitación de la entrada y salida en algunos municipios

- Toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas

- Reuniones de máximo seis personas en espacios públicos abiertos (cuatro cerrados). En espacios privados, solo para la unidad de convivencia.

Murcia

- Cierre perimetral de la Región

- Toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas

- Máximo de seis personas en espacios de uso público abiertos. Máximo de cuatro personas en espacios de uso público cerrados y privados: puedes consultar las medidas por municipios en este enlace

La Rioja

- Cierre perimetral de la comunidad

- Toque de queda entre las 22:00 y las 06:00.

- Máximo 6 personas. En los municipios en nivel 5, el máximo de reuniones es de 4 personas.

Extremadura

- Cierre perimetral de la comunidad y de los municipios de Vegaviana y Guareña

- Toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas

- Reuniones: máximo 4 personas en espacios públicos cerrados y 6 en espacios públicos abiertos

Ceuta

- Cierre perimetral

- Toque de queda de las 22:00 a las 6:00 horas

- Máximo 4 personas en espacios públicos (cerrados y abiertos) y privados

Melilla

- Cierre perimetral

- Limitación a la movilidad nocturna de las 22:00 a las 6:00 horas

- Máximo 4 personas en espacios de uso público, tanto cerrados como abiertos, salvo que se trate de convivientes. Únicamente convivientes en espacios de uso privado y domicilios