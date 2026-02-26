Ciencia pedirá en el patronato del CNIO el cese del gerente por presunto acoso

Imagen de archivo de la fachada del edificio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades solicitará el cese de José Manuel Bernabé, gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), debido a un presunto caso de acoso. La decisión sigue a las informaciones publicadas por ABC y a una queja presentada por Laura Muñoz, exsecretaria general del CNIO, quien denunció cambios en su dinámica laboral y un trato personal inusual desde la llegada de Bernabé en septiembre. Muñoz también reportó mensajes de WhatsApp de contenido personal por parte de Bernabé, describiéndolos como incómodos e inapropiados en su contexto laboral.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades condena de "forma rotunda lo que consideramos unos hechos impropios de una institución como el CNIO", han agregado las mismas fuentes.

Todo, después de que Laura Muñoz, por aquel entonces secretaria general del CNIO, presentase el 11 de noviembre una queja en el área de Recursos Humanos contra José Manuel Bernabé ante su "situación laboral", solicitando "amparo frente a posibles represalias".

Tal y como cuenta la denuncia, tras la incorporación de Bernabé como gerente el pasado 1 de septiembre se han "producido cambios" en su dinámica profesional, además de "un trato personal poco habitual": "Con el paso de las semanas, me han hecho sentir cada vez más incómoda e insegura en el ejercicio de mis funciones".

Además, tal y como cuenta Muñoz, Bernabé comenzó a enviarle Whatsapps de contenido personal: "Resultó progresivamente incómodo e inapropiado en el contexto de una relación jerárquica".

