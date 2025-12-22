La Policía se persona en la sede del CNIO tras una denuncia que apunta a una presunta trama millonaria de contratos amañados

Los detalles Los agentes se han llevado un disco duro de la sede del mayor centro de investigación contra el cáncer en España. En laSexta, tenemos la denuncia del caso, en la que se habla de un robo de 25 millones de euros en 10 años.

La Policía ha intervenido en la sede del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para solicitar documentación y se ha llevado un disco duro, en el marco de una investigación por una presunta trama de contratos amañados. Según una denuncia a la que ha tenido acceso laSexta, se habrían desviado 25 millones de euros en una década. Juan Arroyo, exgerente del CNIO, y otros antiguos cargos, supuestamente crearon empresas satélite para ganar licitaciones y aumentar presupuestos. La denuncia fue presentada por un exmiembro del Departamento de Compras, quien describió la situación como una "organización mafiosa". La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado diligencias.

La Policía se ha personado este lunes en su sede para requerir documentación y se ha llevado un disco duro. En laSexta, tenemos la denuncia de este caso, en la que se habla de un robo de 25 millones de euros en 10 años.

En la denuncia, se señala que Juan Arroyo, quien fue gerente del centro 16 años --hasta que fue cesado en noviembre de este 2025--, y los otros ex cargos, se habrían lucrado creando empresas satélites para ganar sistemáticamente las licitaciones de contratos y, además, inflar presupuestos.

Ha sido un ex cargo del Departamento de Compras, quien ha llegado a hablar de "organización mafiosa", el que ha interpuesto la denuncia. Tras ella, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido abrir diligencias y pedir a la Policía Nacional que se presente en la sede del CNIO para requerir el disco duro por esos presuntos 25 millones desviados del Centro Nacional de Investigación Oncológica.

