Reino Unido ha respondido a Pedro Sánchez después de que el presidente tachase de "desajustada" la decisión de imponer cuarentenas a los viajeros procedentes de España y desaconsejar los viajes a todo el país por los rebrotes de coronavirus, que ha supuesto un mazazo para el turismo nacional.

"Estamos, con todo respeto, en desacuerdo con la posición del Gobierno español sobre esto", ha indicado este martes el secretario de Estado de Administración Local, Simon Clarke, en declaraciones a la 'BBC', después de que Sánchez aseverase el lunes que es "más seguro" estar ahora en algunos de los destinos turísticos más populares entre los británicos -como Canarias, Baleares o la Comunidad Valenciana- que en el Reino Unido.

"Seguimos trabajando estrechamente con ellos y les deseamos todo el éxito para controlar estos brotes, pero hemos visto un aumento muy marcado de casos en España", ha apuntado Clarke, que ha justificado las medidas adoptadas argumentando que las autoridades españolas reportaron "un aumento del 75 %" de casos "entre mediados de la pasada semana y finales de la pasada semana".

"Por eso hemos tomado estas decisiones", ha explicado, insistiendo en que el Ejecutivo de Boris Johnson debe "reservarse el derecho" de adoptar las medidas que considere necesarias para "proteger a su ciudadanía" durante la pandemia.

El secretario de Estado ha hecho estas declaraciones después de que, el lunes, Londres extendiese la recomendación de no viajar a España también a los archipiélagos canario y balear, precisamente después de que el Ejecutivo español solicitase que los viajeros procedentes de las islas estuviesen exentos de cumplir cuarentena.

En este sentido, Clarke ha defendido la decisión de que las medidas operen para todo el país. "Claramente, es necesario tomar medidas a nivel nacional. Siempre habrá desplazamientos internos en España y es importante que hagamos todo lo posible para proteger al público", ha afirmado, después de que Sánchez apuntara ayer que, a su juicio, "el error" de Reino Unido ha sido "contemplar la incidencia acumulada del conjunto del país".

España se enteró por la prensa

Por otra parte, Sánchez reconoció el lunes que su Gobierno no recibió aviso previo por parte de las autoridades británicas de que extenderían la recomendación de no viajar a las islas. Preguntado al respecto en la 'Cadena SER', el embajador de Reino Unido en España, Hugh Elliott, ha explicado que "estas decisiones se tienen que tomar rápidamente". "Compartimos la información con la máxima celeridad posible", ha asegurado.

Elliott asimismo ha precisado que la decisión se tomó durante el fin de semana, a la luz de las últimas cifras de contagios, "y se avisó cuando se pudo al Gobierno español sobre esa decisión".

Con respecto a la petición de excluir a Canarias y Baleares de las cuarentenas, el embajador británico ha confirmado que la han recibido. "Valoraremos con mucho cuidado esta solicitud", ha dicho, aunque ha insistido en que, aunque esperan "poder levantar estas restricciones cuando sea seguro, prima la salud pública".

En cuanto a las informaciones, publicadas en 'The Telegraph', que apuntan a la posibilidad de que Reino Unido limite las cuarentenas obligatorias a 10 días, en vez de 14, Elliott las ha tachado de "especulaciones". "Hoy por hoy la cuarentena es de 14 días", ha zanjado.