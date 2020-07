El embajador de Reino Unido en España. Hugh Elliott, ha afirmado que "habrían preferido" no toma la decisión de imponer cuarentena obligatoria para los ciudadanos procedentes de España, pero que "lo más importante es la salud pública".

"Sabemos lo importante que es el turismo británico para la economía española. Pero nuestra prioridad tiene que ser la salud pública. Todos sabemos que ha habido rebrotes y que las cifras de la semana pasada han mostrado una tendencia significativa al alza", ha añadido el embajador británico, que mantiene desde ayer conversaciones con algunas administraciones para negociar la exención de esta medida.

Reino Unido levantó la restricción de cuarentena obligatoria el pasado 10 de julio. Según Elliott, en aquel momento "las cifras eran otras" y el Gobierno británico quería "ayudar a que los turistas viajaran", pero las cifras actuales han precipitado la decisión.

Sin embargo, hay 11 comunidades autónomas que tienen menor incidencia del virus que Reino Unido, como Canarias, Baleares o la Comunitat Valenciana. Un hecho que Elliott ha reconocido, y sobre lo que ha apuntado: "En las islas Canarias y Baleares la incidencia es más baja y por eso no recomendamos que no se viajara a aquellas islas, pero nuestras recomendaciones de viajes tratan la evaluación del riesgo para el turista individual".

"Evalúa el riesgo de las llegadas a Reino Unido en su conjunto", ha explicado Elliott, que ha afirmado que, dado que Reino Unido ha conseguido disminuir la incidencia del virus, las medidas se aplicarán a todo el país en conjunto.

Sin embargo, Huge Elliott ha reconocido que él mismo está conversando con el Gobierno central y diferentes gobiernos regionales, aunque "hoy por hoy" la restricción se aplicará a todo el país. Aun así, los contactos continuarán durante todo el día: "Todos estamos buscando un equilibrio entre la economía y la salud pública, y esta decisión ha primado la salud pública, aunque preferíamos no haberla tenido que tomar. Estas decisiones están en evaluación constante".

Partido de Champions del Real Madrid

El REal Madrid tendrá que enfrentarse al Manchester City en los octavos de final de la Champions League, sin embargo, no tendrán que guardar la cuarentena obligatoria.

En este sentido, Elliott ha explicado que "hay una lista de exenciones que incluye a deportistas de élite". Aun así, ha remarcado que "no tendrán libertad absoluta, sino que sus movimientos estarán controlados": "Para que se pueda celebrar el partido se mantendrá a los jugadores en una cierta burbuja".

Por el momento, no hay una fecha de fin para la cuarentena obligatoria: "Hoy por hoy no lo puedo decir, miramos las cifras continuamente y la evolución de la pandemia en España y otros países. No puedo predecir como va a evolucionar el virus".

Entre los requisitos para hacerlo, afirma que hay que observar diferentes factores: "La prevalencia, la tendencia del virus... son muchos valores que se aplican en las medidas".