Reino Unido se plantea cambiar las restricciones a los turistas británicos y abre la puerta a que en lugar de aplicarlas para el país en su totalidad se puedan definir por territorios.

Así lo ha indicado la subsecretaria de Transportes, Charlotte Vere. "Por el momento estamos adoptando el enfoque por país para las medidas fronterizas, pero podríamos ponerlas en práctica para las regiones en el futuro", dijo a la Cámara de los Lores. "Todavía no, pero lo estamos mirando", ha apostillado.

Johnson defiende la cuarentena

El primer ministro, Boris Johnson, ha defendido la cuarentena impuesta a los viajeros llegados desde España, afirmando que el Reino Unido debe protegerse ante "la amenaza de un segundo brote" de coronavirus "en otras partes de Europa".

"Siento decir que, si vemos indicios de una segunda ola en otros países, es nuestro trabajo, nuestro deber, actuar de manera rápida y decisiva para evitar que los viajeros que regresan de estos lugares siembren la enfermedad aquí en el Reino Unido", aseveró.

Es nuestro deber actuar de forma rápida y decisiva"

Por eso, agregó el líder 'tory', se han tomado las medidas respecto a España y se seguirán tomando "durante el verano" cuando sea necesario, añadió. "Seamos claros sobre lo que está sucediendo en Europa, entre nuestros amigos europeos, y es que se están viendo en algunos lugares indicios de una segunda ola de la pandemia", afirmó.

Sánchez cree que es "desajustada"

Sin embargo, la medida no ha sentado bien al Ejecutivo español. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tachado la medida de "desajustada" y ha subrayado que es más seguro estar en algunas comunidades españolas que en Reino Unido.

Además, Sánchez ha reconocido que el Gobierno no había recibido un aviso previo por parte de las autoridades británicas cuando extendieron la recomendación de no viajar a España si no es necesario, extendiendo la recomendación a las islas Baleares y Canarias.