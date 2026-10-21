La reflexión de Joan Manuel Serrat sobre la situación de España: "Lo que está ocurriendo es el resultado de muchos años de desgaste"

En el contexto del Premio Leteo 2026 que recibe en León por su compromiso y conciencia, Joan Manuel Serrat habla sobre sanidad, vivienda y educación y cree que las elecciones del 29-N serán "un buen momento para decir lo que pensamos".

Joan Manuel Serrat recibe en León el Premio Leteo 2026 por su compromiso y conciencia y ha compartido con Javier Bastida su visión sobre la situación actual de España.

El músico considera que las elecciones son "una prueba de fuego tanto para los que se presentan a ellas como para los electores" y un "buen momento para decir lo que pensamos sobre la situación en la que nos encontramos".

Serrat habla del coste de la vida, las protestas de la educación pública, las "escaseces" de la sanidad pública y, en definitiva, del "maltrato que lo público está recibiendo por parte de aquellos que deberían favorecer su expansión y el reparto equitativo entre los ciudadanos".

En su opinión, el problema de la vivienda "ha colmado todos los vasos" y considera que las elecciones del 29 de noviembre serán "un buen momento para decir lo que pensamos de todo esto".

Respecto a las protestas, tanto en España como el resto de Europa, Serrat sostiene que "donde no ha sido capaz de llegar el conocimiento llegará la realidad" y que "lo que está ocurriendo en España es el resultado de muchos años de desgaste en la ilusión y de la gente", lo que coincide con "un tiempo complicado en lo que respecta a la voz pública" donde "hay que andar con mucho cuidado para ir desgranando las voces de los ruidos".

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