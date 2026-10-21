Ayuso recibe a Milei con un abrazo tras el silencio ensordecedor sobre el encuentro

Los detalles La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recibido este miércoles al presidente de Argentina, en el marco de su polémica visita a España.

Hasta este miércoles, el silencio era ensordecedor cuando se preguntaba a la Comunidad de Madrid sobre una posible cita de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente argentino, Javier Milei. Tras la insistencia, la confirmación de la cita llegaba, y horas después se producía en Canal Isabel II. Allí, lo ha recibido la 'popular' con un fuerte abrazo.

Mientras Ayuso protagoniza este caluroso recibimiento otros llenan su agenda para no estrechar la mano de Milei. El líder de Vox, Santiago Abascal, justificándose en su falta de tiempo, sólo pudo mantener una videollamada con el argentino durante su visita a España.

Quizás este contacto por medios online podría deberse a que, a menos de un mes de las elecciones, Abascal prefiere defender unos recortes "con bisturí", más que con motosierra, tal y como afirmó él mismo en una entrevista. Por su parte, Milei ha bromeado sobre este distanciamiento con el líder de Vox en sus redes: "¡Ché, dicen que ya no me quieres más!".

Tampoco ha sido posible reunirse con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien participó por la mañana en un acto en Sevilla. Durante su discurso, el popular ha situado la vivienda como una de sus preocupaciones principales, mientras ha evitado mencionar a Milei.

La oposición a Sánchez, un nexo de unión entre Ayuso y Milei

Apenas unas horas antes del recibimiento, cuando Milei apenas había puesto un pie en suelo Español, el argentino cargó duramente contra el aún presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Se ha recibido a él como "delincuente", "ladrón" e "impresentable dictador", un término que la madrileña también ha utilizado anteriormente para recibirse a Sánchez.

El PSOE, por su parte, no ha dudado en aprovechar políticamente el rechazo que ha provocado la visita de Milei a España, para quien se habían convocado escraches durante todo el día. Esta mañana, Ferraz exhibía una pancarta en la que se podía leer: "Hola Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España".

No podemos saber si este abrazo se enmarca en una estrategia de campaña de Ayuso para las generales. Sin embargo, esta será la única fotografía de carácter institucional que Milei se llevará a Argentina, ya que volará a Buenos Aires esta misma noche.

Noticia en ampliación.

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