Aldama mintió sobre el tiroteo a su coche: sus mensajes admitiendo que eran marcas de un punzón mientras se victimizaba por los platós

Entre líneas Según la UCO, el comisionista celebraba en mensajes a su portavoz que "podemos tener la historia que necesitábamos" cuando encontró su coche con unas marcas en el cristal de su coche.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desmentido la versión de Víctor de Aldama sobre el supuesto tiroteo a su coche, una historia que el empresario utilizó durante años en medios para victimizarse. Un informe revela que las marcas en el vehículo fueron causadas por un objeto punzante, no por disparos, sugiriendo un intento de robo. Mensajes de Aldama y su entorno también contradicen su relato, incluyendo declaraciones de su hermano y a una aseguradora donde admite que no fueron disparos. Pese a las evidencias, Aldama sigue defendiendo su versión en redes sociales.

La UCO ha desmontado el incidente que Víctor de Aldama ha aprovechado durante años para victimizarse en los platós de televisión: que su coche había sido tiroteado. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene en un informe que tiene mensajes del comisionista de la trama Koldo a su entorno más cercano que prueban que no se produjo tal tiroteo. Además, expone que las marcas encontradas en su coche corresponden a un "objeto punzante".

Desde hace tiempo, Aldama ha denunciado públicamente que su coche fue tiroteado y que recibió amenazas en la cárcel. "Cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al Gobierno", afirmó en una entrevista en 'Cope' en 2024, que aseguró posteriormente que "obviamente tengo miedo y muchos días tengo miedo".

Sin embargo, la UCO cuestiona ahora ese relato y se apoya en varias evidencias. En primer lugar, esas marcas en el cristal de su coche no son de disparos, sino de un objeto punzante como consecuencia de un posible intento de robo.

Además, en su informe incluye conversaciones que contradicen sus declaraciones públicas. Por ejemplo, expone mensajes que muestran que ni su hermano se creía la historia. "Tampoco tiene sentido, entiendo, con un calibre pequeño, pegarle dos tiros ahí. Puede rebotar, puede darle al que está disparando", expresó Rubén de Aldama, hermano del empresario, en un mensaje en 2024.

Al preguntarle si iba a denunciar, Aldama lo rechazó. "No, porque me da igual ya, lo voy a hacer de otra manera. Ya estoy cansado de la Policía y de las mentiras de todo", esgrimió.

"La historia que necesitábamos"

Ese mismo día, el comisionista escribió a su portavoz para contarle lo sucedido y le dijo que textualmente: "Podemos tener ya la historia que necesitábamos". En sus mensajes, también decía no estar seguro de que las marcas fuesen por un tiroteo. "No sé si es intento de robo o disparos", comentó.

También es demoledor otro mensaje que le mandó a la aseguradora en el que reconocía que no eran disparos. "Nada, el cristal, ahora te mando una foto. Han intentado con un punzón, pues eeh, romperlo. Pero no, no hemos puesto denuncia", explicó.

El empresario intenta mantener a flote una historia que ya no se sostiene. En vídeos en redes sociales, ha intentado justificar todas estas pruebas, afirmando que le dijo eso a la aseguradora "porque si le digo que son tres impactos de bala, no me van a cambiar el cristal".

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