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Vigilancia con drones y multas de hasta 45.000 euros: así controla la policía de Vilanova de Arousa (Pontevedra) a los vecinos que tiran mal la basura

Los detalles Con estos drones, la Policía ya ha pillado a vecinos tirando muebles en contenedores, somieres en la misma acera o incluso arrojando pintura en zonas verdes.

VILANOVA DE AROUSA
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En los últimos meses, el Ayuntamiento de Vilanova de Arousa (Pontevedra) había detectado un incremento de las infracciones en lo que respecta al reciclaje y la gestión de residuos por parte de los vecinos.

Ante esta situación, la Policía Local ha puesto en marcha un novedoso sistema de vigilancia con drones para que ninguna infracción quede impune.

"Cuando encontramos algo, lo primero es buscar con el dron alguna obra cercana, el infractor suele estar más cerca de lo que parece", explica un agente de la Policía Municipal a Más Vale Tarde.

Quienes son pillados por estas cámaras se exponen a multas de "200 euros, 500 euros y hasta 45.000 en función de la peligrosidad". Con estos drones, la Policía ya ha pillado a vecinos tirando muebles en contenedores, somieres en la misma acera o incluso arrojando pintura en zonas verdes.

Además, se ha llevado a cabo una campaña de concienciación con carteles colocados por todo el municipio para advertir a los vecinos de que, cada vez que tiran la basura, están siendo vigilados.

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