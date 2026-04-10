El PP no rectifica ni pide perdón tras la polémica sobre el soldado español retenido por Israel

El contexto Ester Muñoz se ha limitado a decir que siempre estará con las Fuerzas Armadas después de que asegurar que había estado "retenida más tiempo en controles de tráfico" que el tiempo que Israel tuvo retenido a un casco azul español.

Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, ha sido criticada por minimizar la detención de un soldado español en Líbano, comparándola con un control de tráfico. A pesar de 24 horas para reflexionar, no ha pedido disculpas. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y otros miembros del Gobierno han expresado su indignación, calificando sus palabras de vergonzosas y exigiendo disculpas a los soldados y sus familias. La portavoz socialista en el Senado, Rafael Lemus, ha pedido su dimisión. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, también ha criticado a Muñoz, instando al PP a respetar las misiones militares españolas.

Ester Muñoz ha tenido 24 horas para reflexionar, para pensar que lo que dijo sobre el soldado español retenido en Líbano, era, cuanto menos, desacertado. Pero no parece que esa reflexión le haya llevado a pedir perdón. A preguntas de laSexta sobre sus comentarios de este jueves, cuando restó importancia a la detención de este casco azul al asegurar que ella había estado "más tiempo retenida en controles de tráfico", la portavoz del PP en el Congreso se ha limitado a decir que siempre estará con las Fuerzas Armadas.

No solo Muñoz ha guardado silencio. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tampoco ha pedido perdón, algo que tampoco han hecho otros notables rostros 'populares' como Miguel Tellado o José Luis Martínez-Almeida. "Todo el mundo la entendió", se ha limitado a decir el secretario general de la formación. Donde sí se han pronunciado han sido en el PSOE y en el Gobierno de coalición, que han expresado su indignación por las palabras de la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha sido especialmente duro con Ester Muñoz, que ha instado al senador 'popular' Juan Antonio Monago a que pida "perdón" ante el silencio de Muñoz por su comentario sobre el casco azul. "Me pareció una vergüenza por parte de alguien que es una diputada que tiene que representar la soberanía del pueblo español en el Congreso de los Diputados y de un partido que un día gobernó España", ha criticado el ministro, que ha sido claro al defender que a un soldado español "no se le retiene ni se le toca ni un solo segundo".

El titular de Exteriores ha insistido en sus críticas y ha señalado que "estamos hablando de un soldado español, y un soldado español bajo bandera de las Naciones Unidas, con un estatuto muy específico, que es de una inviolabilidad total de esos soldados". Por ello, ha sostenido que es "vergonzoso" el hecho de "minimizar" la gravedad de la retención, "sea una hora, dos horas o un minuto".

Yolanda Díaz habla de "barbaridad"

El responsable de la diplomacia ha dicho que Muñoz debería pedir disculpas, "en primer lugar, a ese soldado, a la familia de ese soldado, a los 600 soldados y militares españoles y a sus familias". Albares ha esgrimido que los militares españoles en la misión Unifil de Naciones Unidas en el Líbano "están dando lo mejor de sí mismos en circunstancias muy difíciles, muy complejas, de violencia extrema como estamos viendo en los bombardeos".

Ester Muñoz (PP) resta importancia a la detención de un casco azul español por Israel: "Yo he estado en controles de tráfico más tiempo retenida"

La portavoz socialista en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, Rafael Lemus, ha pedido la dimisión de Muñoz por "banalizar" con la retención del soldado español. Lemus señaló que "desde hace más de un año, desde el primer ataque a Gaza, la relativización del mal por parte del PP para justificar a Netanyahu" es habitual . "No sólo no dimite, sino que el PP guarda silencio. ¿Tanto le deben a Netanyahu para callar ante el caos que está produciendo en el mundo? Tendrán que contestar a esta pregunta algún día", ha añadido.

Las críticas también han llegado por parte de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha acusado a Muñoz de "burlarse" de los militares y mostrar una "ignorancia supina" al referirse a un soldado español retenido por Israel en el Líbano. "Le pido al PP que respete las misiones que lideran los militares de nuestro país en el mundo. Le pido respeto al PP a los enormes profesionales en Defensa que tenemos en España y que están desplegados en misiones en el mundo", ha enfatizado Díaz, que considera una "barbaridad" las palabras de la portavoz 'popular'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.