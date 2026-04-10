El Gobierno asegura que el juicio por el caso Koldo constata "que no hay ninguna prueba de financiación ilegal del PSOE": "No hay caja B"

Los detalles Fuentes del Gobierno y del PSOE han indicado a laSexta que todo lo que están escuchando en el juicio es "cutre" y "propio de la España de Torrente". "No es una trama institucionalizada en el partido o el Gobierno", han matizado.

El Gobierno asegura que el juicio por el caso Koldo confirma que no hay pruebas de financiación ilegal del PSOE, insistiendo en que "no hay caja B". A pesar de que el juicio revela comportamientos "vergonzosos" y "cutres", el Gobierno y el partido subrayan que la trama es limitada a un grupo reducido y no institucionalizada. Aseguran que el PSOE es víctima y no hay ingresos ilegales en sus cuentas. Carmen Pano declaró haber llevado dinero al empresario Víctor de Aldama, confirmando dos pagos de 45.000 euros en Ferraz. Sin embargo, el PSOE mantiene que el dinero no está relacionado con ellos.

Si antes de que comenzara en el Tribunal Supremo el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama por presuntas mordidas y amaños en contratos de mascarillas, el PSOE reconocía que el caso Koldo no les quitaba el sueño, ahora siguen manteniendo esa tesis. Eso sí, tras escuchar los primeros testimonios, reconocen que es "vergonzoso".

Fuentes del Gobierno y del PSOE han indicado a laSexta que todo lo que están escuchando en el juicio es "cutre" y "propio de la España de Torrente". Aun así, insisten en que "ha quedado constatado que esta trama se circunscribe a un grupo reducido de personas que tuvieron comportamientos deleznables". "No es una trama institucionalizada en el partido o el Gobierno", han matizado.

Además, aseguran que "si el Partido Socialista tiene algún papel en todo esto es el de víctima" y de "un partido que ha sido utilizado". De esta manera, fuentes de la formación insisten en que "no hay ninguna prueba de financiación ilegal del PSOE". "Las bolsas del dinero de las que hablan Carmen Pano y su chófer no están en las cuentas del PSOE. No están esos ingresos, ni hay caja B", han indicado.

Pano reitera que hizo dos entregas

La empresaria Carmen Pano ha confirmado este jueves ante el Tribunal Supremo que le llevó dinero al empresario Víctor de Aldama para el tema de la operadora y los negocios que tenía con Claudio Rivas. Así, ha confirmado que le llevó efectivo a su despacho en Alfonso XIII y ha confirmado dos pagos de 45.000 euros en Ferraz. Además, ha dicho que la primera vez fue en taxi y la segunda le llevó Gallego y que el dinero se lo dio Aldama.

A preguntas del abogado del PP, Carmen Pano ha confirmado que le llevó dinero a Aldama para el tema de la operadora y los negocios que tenía con Claudio Rivas. "La operativa era que (Claudio) Rivas me hacía transferencias a mis cuentas en la empresa, yo sacaba el dinero y se lo llevaba (a Aldama) al despacho. En efectivo", ha explicado.

Tras ser preguntada por el fiscal Alejandro Luzón, Carmen Pano ha señalado que entabló con Víctor de Aldama una relación "familiar" primero como novio de su hija y luego una relación comercial. Según ha dicho, ella convocó una reunión entre Claudio Rivas y Aldama, que empezaron hablando de restaurantes y terminaron hablando de hidrocarburos. Además, ha explicado que Rivas quería montar una comercializadora de hidrocarburos y decidieron que Leonor (hija de Pano) fuera la administradora. La sociedad, según Pano, la controla Claudio Rivas con Javier Villar.

El chófer de Pano insiste en que vio bolsas de billetes

Por su parte, Álvaro Gallego, el hombre que habría llevado en coche a Carmen Pano a Ferraz, ha asegurado ante el Tribunal Supremo que esta llevó unas bolsas con tacos de billetes a la sede del PSOE.

Aunque no sabe cuánto dinero llevaba, sí que supo que "había tacos de billetes" porque lo vio "de reojo"; ella no le dijo si llevaba "dinero o caramelos". Era una bolsa de plástico transparente abierta y metida en otra de cartón "color tierra" y con dos asas que, según la versión de Carmen Pano -que declarará en las próximas horas- guardaba 45.000 euros en efectivo. La empresaria sostiene que hizo otra entrega de la misma cantidad otro día.