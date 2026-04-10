Un muerto y 14 heridos tras la caída de un autobús turístico por una ladera en La Gomera

Una guagua se precipita por un barranco en la carretera GM-2 de La Gomera.

¿Qué ha pasado? Recursos de emergencia asisten a los heridos después de que el vehículo se precipitara en la GM-2, a la altura del municipio de San Sebastián de La Gomera. Al menos dos de los heridos se encuentran en estado grave.

Un trágico accidente de autobús en La Gomera ha resultado en un fallecido y 14 heridos, según el 112 de Canarias. El incidente ocurrió cuando una guagua turística se precipitó por un terraplén en la GM-2, cerca de San Sebastián de La Gomera. Dos de los heridos están en estado grave, según la Delegación de Gobierno. El accidente fue reportado alrededor de las 13:15 horas, y los servicios de emergencia, incluidos un helicóptero medicalizado y varias ambulancias, fueron movilizados al lugar. El Cabildo de La Gomera ha señalado la gravedad del accidente, sin confirmar aún el número total de víctimas. En el autobús viajaban 28 personas.

Un aparatoso accidente de autobús en La Gomera ha dejado un muerto y 14 heridos este viernes, según ha confirmado el 112 de Canarias. Una guagua turística ha caído por un terraplén a su paso por la GM-2, a la altura del municipio de San Sebastián de La Gomera, según han confirmado fuentes del Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112). De los heridos y según los datos de Delegación de Gobierno, al menos dos de ellos se encontrarían en estado grave.

El suceso ha sido notificado pasadas la 13:15 horas del mediodía de este viernes. Así, inmediatamente, el Cecoes 112 ha procedido a movilizar a varios recursos de emergencia hasta la zona, donde pasadas las 15.00 horas de este viernes seguían trabajando en el terreno.

El siniestro se ha producido a la altura del Centro Ambiental de El Revolcadero y, tal y como se puede observar en una fotografía difundida por el 112, la guagua se habría salido en una curva y se habría precipitado varios metros por un barranco.

En el lugar operan un helicóptero medicalizado, tres ambulancias -dos de soporte vital avanzado-, equipo médico del centro de salud, enfermeras Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera y dos ambulancias de TSNU.

Además, el Cabildo de La Gomera ha confirmado la gravedad del accidente y no ha querido avanzar el número de víctimas y heridos, ya que podrían aumentar. En total, en el autobús viajaban 28 personas.

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lanzado un mensaje en redes de apoyo a las familias de los afectados. "Pendiente del accidente de una guagua registrado en La Gomera y de las tareas de los equipos de emergencia que están interviniendo en estos momentos. Mi apoyo a las víctimas y a sus familias", ha escrito.

Noticia pendiente de actualización