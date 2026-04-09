Robles pide al PP "no frivolizar" tras la retención de un casco azul en Líbano: "Respeto, se ejerció violencia"

El contexto Ester Muñoz, portavoz del PP, comparó la situación vivida por el militar español con su experiencia en controles de tráfico: "Me han tenido bastante más de una hora".

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha pedido al PP "no caer en frivolidades" tras las palabras de Ester Muñoz sobre la retención a un militar español en Líbano. Al momento en que las Fuerzas Armadas israelíes se llevaron con "violencia" a un miembro de la FINUL y lo mantuvieron retenido durante una hora. "Dice 'no sé', pero hablo", expresa Robles.

"No voy a dar detalles, pero conviene ser prudente cuando se retiene a alguien en condiciones de violencia, que es lo que se ejerció sobre esa persona y sobre la tripulación", afirma.

Y explica cómo se produjo todo: "A uno se lo llevaron, pero el resto fue objeto de conductas agresivas. Se le llevaron a una aldea, privado de libertad, y en condiciones que no voy a decir".

"Creo que por respeto a los militares y a la ONU deberían callarse. Hay mucha tentación de hacer política pero por favor, esto no es un tema del Gobierno, es de hombres y de mujeres que defienden la paz", ha insistido.

Todo, tras comparar Muñoz la hora que estuvo retenido el militar español con el tiempo que ha estado ella en controles de la Guardia Civil: "No creo que en ninguno recibiera el trato que recibió nuestro militar. No es necesario opinar de lo que no se sabe".

Y es que la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados ha restado importancia a lo sucedido a un casco azul español en Líbano.

Al ser cuestionada por el asunto, y a pesar de que en un primer momento optó por no decir nada, posteriormente se animó para valorar la situación: "Sabemos que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida, pero en cualquier caso no tengo la información y, por tanto, no puedo saber el motivo".

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