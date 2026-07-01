"He salido a por el pan, vuelvo en 15 minutos": la mofa de Vito Quiles tras el intento fallido de la Policía para detenerle

¿Qué ha dicho? El agitador ultra ha asegurado ser víctima de una "cacería" impulsada por Pedro Sánchez para tratar de eliminarle como adversario político por ser "incómodo para el Gobierno".

La Policía intentó arrestar al agitador ultraderechista Vito Quiles en su domicilio y en su lugar de trabajo en EDA TV debido a una orden de busca y captura por un delito contra el honor. Sin embargo, no lograron detenerlo. Quiles se burló de la situación en redes sociales y denunció una "cacería" liderada por el presidente Pedro Sánchez, asegurando que no fue notificado de la orden judicial. Quiles sostiene que su persecución no está relacionada con el presunto delito, sino con sus cuestionamientos a Begoña Gómez, esposa de Sánchez. Su abogado anunció que se presentará en una comisaría.

La Policía ha acudido este miércoles al domicilio del agitador ultraderechista Vito Quiles y a puesto de trabajo en el canal de YouTube EDA TV para arrestarle, ya que pesa sobre él una orden de busca y captura porque está imputado por un delito contra el honor de una persona anónima.

Los agentes se han personado tanto en la casas como en la redacción del canal ultra, aunque no han logrado detenerle al no conseguir contactar con él. Al conocerse la noticia, Quiles se ha mofado de la Policía. "He salido a por el pan, vuelvo en 15 minutos", ha dicho en un mensaje publicado a través de la red social X.

Vito Quiles denuncia una "cacería" por parte de Sánchez

Tras conocerse la orden de busca y captura, Vito Quiles ha emitido un comunicado en el que denuncia ser víctima de "una cacería" liderada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En un vídeo difundido a través de sus redes sociales, el agitador asegura desconocer la existencia de dicha orden judicial: "No nos han comunicado nada a mí ni a mi abogado".

"Están intentando buscarme por Madrid para llevarme al calabozo", ha añadido, denunciando que "buscan detenerme simplemente porque soy incómodo para el Gobierno".

Además, asegura que la orden de detención no tiene nada que ver con el presunto delito contra el honor que se le imputa, sino con su postura respecto a la situación procesal de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez: "Se dedican a perseguirme a mí por hacerme preguntas, desde que pregunté a Begoña Gómez, Pedro Sánchez emprendió una cacería contra mí".

"El Gobierno quiere la foto de mi arresto, y evidentemente no se la vamos a dar", ha concluido Vito Quiles. No obstante, su abogado, Juango Ospina, ha anunciado que el agitador ultra se personará este jueves en una comisaría de la Policía Nacional.

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