El PP carga contra el PSOE por el nuevo modelo de financiación y lo tilda de "corrupción": "Es un cheque para seguir en el poder"

¿Qué está pasando? Los 'populares' ven con malos ojos un sistema que aportaría casi 21.000 millones de euros más a las comunidades. "Es un palo para los ciudadanos que cumplen y un premio para los independentistas", afirma Tellado.

La tensión entre el PP y el PSOE ha aumentado debido al nuevo sistema de financiación autonómica presentado por el Gobierno. Miguel Tellado, del PP, criticó el modelo calificándolo de "corrupción política" y acusó a Sánchez de pactar con Junqueras para repartirse el dinero de los españoles. El nuevo sistema, presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, supondrá casi 21.000 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas, aumentando el porcentaje de cesión del IRPF y el IVA. Mientras ERC apoya el acuerdo, Junts condiciona su apoyo a un concierto catalán. Salvador Illa defiende el acuerdo como el mejor para Cataluña, mientras Emiliano García-Page, del PSOE, lo considera "intolerable" y pide elecciones anticipadas.

Más tensión entre el PP y el PSOE. Más tensión, si cabe, entre los dos partidos mayoritarios de España. En esta ocasión ha sido por el nuevo sistema de financiación, que ha sido muy criticado por un Miguel Tellado que, en la interparlamentaria 'popular' en Galicia, ha tildado el modelo de "corrupción política".

Así ha hablado el secretario general del PP del "pacto de Sánchez y Junqueras", que afirma es "para repartirse el dinero de todos los españoles: "Es un encuentro entre un presidente asediado por la corrupción y un condenado e inhabilitado por el Tribunal Supremo por malversación".

"Es un palo para los ciudadanos que cumplen. Un premio para los independentistas que mantienen a Sánchez en el poder, quitando dinero a los españoles honrados para dárselo a una administración desleal como es la independentista", ha expresado Tellado, que insiste en que el objetivo es "un cheque" que el socialista ha sellado para "poder continuar en el poder": "Es una infamia. Eso también es corrupción".

Y es que el Gobierno, por medio de la María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha presentado un nuevo modelo de financiación autonómica, algo que lleva pendiente desde 2014, que reportará al conjunto de comunidades de régimen común casi 21.000 millones de euros más que si se mantuviera el modelo vigente.

La mayor inyección de recursos se llevaría aumentando el porcentaje de cesión a las comunidades autónomas en el IRPF y el IVA. Estos pasarían a ser del 50% al 55% y del 50% al 56,5%, respectivamente.

Además, se incorporan a la cesta de tributos cedidos el impuesto de patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades del juego y el de residuos. Estos ya se destinan a las regiones, pero ahora formarán parte del reparto del sistema.

Sus palabras llegan tras la reunión entre Sánchez y Junqueras en el Palacio de La Moncloa. El líder de ERC, en el Consell del partido, ha cifrado en "4.686 millones de euros" lo que Cataluña recibirá de más con este modelo y ha advertido: "No queremos negarle a nuestra gente las oportunidades que queramos ofrecerles. Saldremos a defender estos acuerdos porque representan una oportunidad inmensa".

"Es más fácil hacer un tuit, pero aunque alguien tuviera suficiente paciencia como para hacer 4.686 millones de tuits no aportarían tanto como 4.686 millones de euros", ha explicado Junqueras.

Mientras ERC lo tiene claro, en Junts condicionan todo a un concierto catalán. Así se ha expresado Miriam Nogueras, portavoz del grupo liderado por Puigdemont: "Que Cataluña tenga la llave de la caja".

Por su parte, Salvador Illa, president de la Generalitat, ha reivindicado el acuerdo de financiación al que han llegado el Gobierno y ERC, y lo ha definido como "el mejor" de la historia de Cataluña.

"Es el mejor sistema de financiación autonómica de régimen común de la historia democrática española", ha defendido en el Consell Nacional del PSC.

Page pide elecciones

Eso sí, dentro del socialismo, está Page. Un Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que ha calificado de "intolerable" este acuerdo al haberse pactado "con unos independentistas": "Luego se sirve el plato frío al resto".

Page, en ese sentido, ha insistido en su idea de un adelanto electoral: "Prefiero que hablen los españoles y que lo hagan muy claro".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.