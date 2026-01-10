El PP calla tras las mentiras reconocidas de Feijóo ante la jueza de Catarroja que investiga la DANA

¿Qué ha pasado? El líder del PP afirmó tras el 29 de octubre que Mazón le tuvo informado "en tiempo real". Ahora sostiene que no sabía dónde estaba el president y que comenzó a recibir información a las 19:59 de dicho día.

Alberto Núñez Feijóo ha estado bajo escrutinio desde que afirmó haber sido informado "en tiempo real" por Carlos Mazón durante la semana de la DANA en Valencia, dos días antes de una tragedia que cobró 230 vidas. Ante la jueza de Catarroja, Feijóo rectificó su declaración inicial, admitiendo haber sido informado solo después de las 19:59, cuando ya había enviado un mensaje a Mazón. Tras su testimonio, el silencio predominó en la cumbre del PP. Pilar Bernabé, del PSOE, recordó una promesa de Feijóo de 2023, instándolo a dimitir, afirmando que el PP está tardando en despedirle.

Más de un año hace que Alberto Núñez Feijóo pronunció una frase que no ha dejado de perseguirle. Que afirmase que Carlos Mazón le tuvo informado "en tiempo real desde el lunes" en la semana de la DANA de Valencia. Dos días antes de una tragedia que acabó con la vida de 230 personas en una afirmación, la suya, que ha matizado ante la jueza de Catarroja que investiga todo lo sucedido antes, durante y después del 29 de octubre de 2024.

De un día tras el que Feijóo afirmó lo siguiente: "El president de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real".

Rectificó segundos después, y ante la jueza ha tratado de justificar dicha mentira. Ante quien estaba obligado a decir la verdad: "Yo mismo me rectifico hablando del martes y de ayer. Es decir, del martes y del miércoles".

Fueron un total de 23 WhatsApp. Sin llamadas. Sin estar informado del dispositivo de Emergencias de la Generalitat y sin saber que se iba a reunir el CECOPI. Fue informado, como dijo ante la jueza, después de las 19:59. Después de que él enviase el primer mensaje a Mazón ante lo que veía en las agencias de comunicación. Casi a las ocho de la tarde, cuando la gran mayoría de las víctimas había fallecido.

Horas después de su declaración, silencio. Silencio en la cumbre del PP. En una interparlamentaria de los 'populares' en Galicia en la que nada se ha dicho, en la nada se ha hablado ni expresado, acerca de las mentiras de su líder tras la tragedia del 29 de octubre de 2024.

El PSOE le pide que dimita

Ante eso, Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha parafraseado al líder de los populares. Ha recordado una frase que él mismo dijo en 2023.

"Si os miento no solamente os pido que me echéis del Gobierno. Os pido también que me echéis del partido", expresó Feijóo. Y eso ha recordado Bernabé, quien le ha dejado además un mensaje: "Pues nada, ya puede".

Y es que el PSOE ha pedido al 'popular' que dimita después de su declaración ante la DANA a tenor de dicha frase de 2023: "El PP está tardando en despedirle y él está tardando en irse".

