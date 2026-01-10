Morant reclama a Feijóo que pida perdón a las víctimas" de la DANA por "mentir" y que dimita: "Está inhabilitado para ejercer la política"

El contexto La ministra ha hecho estas peticiones un día después de que el líder del PP declarase como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la riada que se cobró la vida de 230 personas.

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reclamado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "pida disculpas" a las víctimas de la DANA por "mentir", tras lo que le ha instado a dimitir, ya que, según ha dicho, "está inhabilitado para ejercer la política y para ser el líder de la oposición".

Así se ha pronunciado Morant este sábado en Paiporta (Valencia), uno de los municipios más afectados por las inundaciones del pasado 29 de octubre de 2024, y lo ha hecho un día después de la declaración como testigo que hizo el líder del PP ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la riada que arrasó buena parte de la provincia de Valencia y se cobró la vida de 230 personas.

En ella, Feijóo admitió que no supo de la DANA hasta aproximadamente las 20:00 horas de aquel día, y que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón no le informó en "tiempo real" a lo largo de la jornada, algo que sí dijo en su día por "error", manifestó este viernes. Además, también declaró que desconocía dónde estaba el 'expresident' cuando intercambiaron mensajes.

"El señor Feijóo reconoció ante la jueza que instruye la DANA que había mentido. En sede judicial, reconoció que mintió aquel 31 de octubre, aquel dramático día en el que muchos valencianos seguían buscando a sus familiares. Feijóo vino aquella mañana y no tuvo otra cosa que hacer más que mentir", ha denunciado Morant. Así, Morant considera que ha quedado demostrado que Alberto Núñez Feijóo está "inhabilitado para ejercer la política"

Acusa a Feijóo de "encubrir" a Mazón

Asimismo, la ministra ha acusado al líder de la oposición de "encubrir" al expresident y a todo su Consell, "que no estuvo a la altura", tras lo que ha expresado que el PP "no es de fiar", ya que, ha subrayado, "mienten y mentir en una catástrofe es todavía más inadmisible porque están mintiendo a personas que están sufriendo los peores días de su vida". "La mentira duele y, si la verdad repara y hace justicia, la mentira duele. Ayer tuvimos más justicia porque conocimos la verdad, pero la justicia última la aplicará la ciudadanía", ha manifestado.

De esta forma, Diana Morant ha advertido al PP de que en la Comunitat Valenciana "recibirán la justicia del pueblo en forma de inhabilitación para seguir gobernando". "De hecho, no han querido llevarnos a una votación", ha señalado, al tiempo que ha destacado que el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, es "un presidente que no ha votado el pueblo valenciano y que ha sido interpuesto directamente por Feijóo, el mentiroso".

