Sin límite de edad ni entrenamiento: los nulos requisitos para los agentes del ICE ponen en duda su capacidad

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, más conocido como ICE, se encuentra en el foco mediático y social tras el asesinato de Renee Nicole Good en Minneapolis (Minnesota). Sin embargo, esta no es la primera vez que levantan una oleada de críticas entre los ciudadanos, que exigen justicia para las víctimas.

Son caracterizados por ejercer un abuso desmedido de fuerza, por la intimidación y la violencia. Así, casi siempre van encapuchados. Desde la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, esta agencia federal ha mutiplicado sus recursos y su personal.

En menos de un año, el Gobierno republicano ha incorporado 12.000 nuevos funcionarios, pasando de 10.000 a 22.000 en apenas cuatro meses. Tiempo en el que sus cuestionables actuaciones han generado mucha tensión y críticas en territorio norteamericano.

Por su parte, Trump impulsó una rápida campaña de contrataciones para llegar al objetivo de un millon de deportaciones al año, pero ahora se cuestiona si para lograrlo la agencia redujo los estándares de capacitación: se sospecha que han modificado los requisitos para agilizar el proceso de elección, además de ofrecer incluso bonificaciones.

Escenas violentas de videojuegos

Entre otros, han quitado el límite de edad y disminuido el entrenamiento, por lo que a la mitad de los elegidos no estarían preparados para ejercer esta labor. Algunas de las imágenes utilizadas en una gran campaña de captación y reclutamiento muestran escenas sacadas de violentos videojuegos y con eslóganes que invitan a 'limpiar' América. Todo ello bajo el lema 'Your country is calling you to serve al ICE', en castellano, 'Tu país te llama a servir en ICE'.

De su lado, la Secretaria de Seguridad de EEUU, Kristi Noem, insiste y pide a la ciudadanía que forme parte de este Cuerpo: "Únete a nosotros para ser parte de ello". En este contexto, lanzan mensajes en carteles como: "Estados Unidos ha sido invadida por delincuentes y depredadores. Necesitamos que tú los eches".

Tras las últimas intevenciones, la polémica y las dudas aumentan sobre la capacidad y el entrenamiento de estos funcionarios contra los que cientos de personas claman en las calles de Minneapolis estas últimas jornadas.

