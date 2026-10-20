Los padres afectados por la huelga educativa piden soluciones: "Que se sienten y hagan caso de todo lo que hace falta en los colegios"

Mientras el Gobierno de Ayuso sigue sin negociar con los profesores en huelga, los padres denuncian los perjuicio que ya está causando esto a sus hijos en los colegios: "Están perdiendo tiempo de estudio".

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso continúa sin sentarse a negociar con los profesores tras cinco jornadas de huelga. Una situación que está afectando especialmente a los padres, que cada día llevan a sus hijos al colegio y encuentran que no hay profesores, no se adelanta materia o los pequeños tienen que volver antes a casa, con el quebranto correspondiente para las familias.

Más Vale Tarde recoge algunas opiniones de padres que, a la puerta del colegio, respetan las reivindicaciones de los profesores, mientras se quejan de que los niños "están perdiendo tiempo de estudio".

A propósito de esto, una madre ve que la solución pasa por que "se sienten de una vez e hiciesen caso de todo lo que hace falta de los colegios".

"Lo que están pidiendo es bastante razonable, que bajen los ratios, mejora en las instalaciones, recursos...", apunta un padre, mientras que otro considera que la Comunidad de Madrid y los profesores "tendrían que haberse sentado ya, hace tiempo".

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