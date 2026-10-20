15 años del fin de ETA: el terrorismo desaparece de las encuestas como preocupación ciudadana

Los detalles En 2001 el terrorismo era la principal preocupación de los ciudadanos, citado por el 70,6 % de los encuestados entre los tres principales problemas del país, por delante del paro. En el último barómetro, publicado la pasada semana, el terrorismo ni aparece en el listado de las preocupaciones ciudadanas.

Quince años después del cese definitivo de ETA, el terrorismo ha desaparecido como preocupación ciudadana, mientras que la izquierda abertzale se ha convertido en un actor clave en la política nacional. Tras la ilegalización de Batasuna en 2003, la izquierda abertzale regresó al Congreso en 2011 con Amaiur y más tarde como EH Bildu, consolidándose como un aliado parlamentario del Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque la preocupación por ETA había disminuido antes de su disolución en 2011, el terrorismo internacional ha ocupado esporádicamente la atención pública. Actualmente, el terrorismo no figura entre las principales preocupaciones ciudadanas.

Quince años después de que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad, el terrorismo ha desparecido como preocupación ciudadana y la izquierda abertzale, señalada durante décadas como el brazo político de la banda, se ha convertido en factor clave de la política nacional.

La izquierda abertzale, con presencia discontinua en el Congreso de los Diputados y diferentes siglas, ha logrado en los últimos años consolidar su fuerza en Madrid y convertirse en apoyo fiel del Gobierno central, un papel que hasta la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa se había reservado en la arena vasca para el PNV.

Atrás queda la ilegalización de Batasuna en 2003 y de las sucesivas candidaturas y formaciones que ese espacio presentó a las elecciones hasta que en noviembre de 2011, tras el fin de ETA, regresó al Congreso con el nombre de Amaiur y siete escaños, dos más que los logrados por el PNV.

En 2015 se presentó a las generales ya con el nombre actual de EH Bildu y obtuvo dos escaños. En 2018 sus dos diputados apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy y su influencia creció tras las elecciones de noviembre de 2019, cuando las bases de EH Bildu avalaron con el 81,4 % de los votos que sus cinco diputados se abstuvieran, facilitando así la investidura de Pedro Sánchez.

Tras aquel apoyo indirecto los abertzales se consolidaron como aliado parlamentario y en noviembre de 2023 pasaron de la abstención a apoyar la nueva investidura de Sánchez.

En diciembre de ese año, los socialistas apoyaron en Pamplona una moción de censura que arrebató la alcaldía a UPN y se la dio a EH Bildu, desapareciendo cualquier resto de cordón sanitario a la izquierda abertzale. Sánchez ha reprochado públicamente a Bildu que no sea capaz de llamar terrorismo al terrorismo de ETA y de condenarlo, pero, a ojos del PP y de Vox, sus pactos invalidan sus palabras y "blanquean" a la formación abertzale.

En 2023 se viralizó la frase "que te vote Txapote", gritada por un hombre en un directo de televisión y lanzada después contra Sánchez por dirigentes del PP como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El terrorismo ha desaparecido de la lista de preocupaciones de los ciudadanos, pero los populares no lo olvidan en un discurso contundente contra las excarcelaciones y el acercamiento al País Vasco de los presos etarras.

El terrorismo se esfuma como preocupación colectiva

De acuerdo con los barómetros mensuales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la preocupación por ETA comenzó a descender bastante antes de que la banda terrorista anunciara su fin en 2011.

La alarma por el terrorismo era máxima a principios de siglo. En 2001 el terrorismo era la principal preocupación de los ciudadanos, citado por el 70,6 % de los encuestados entre los tres principales problemas del país, por delante del paro.

Los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004 hicieron que superara esas cotas, pero poco después el porcentaje comenzó a descender y pronto ya figuraba en segunda posición, comenzando a competir con otras inquietudes ciudadanas como el paro, la inmigración o la vivienda.

Puntualmente las acciones de ETA lo impulsaron en la lista de preocupaciones, como ocurrió en 2006 tras el robo de armas en Francia, el recrudecimiento de la kale borroka y el mortal atentado perpetrado en la T4 del aeropuerto de Barajas; y en 2007, con el fin de la tregua en el verano y el atentado de Capbreton, localidad francesa en la que la banda asesinó a dos guardias civiles.

Pero en los años siguientes esa preocupación fue perdiendo peso con rapidez y a finales de 2010 se situaba ya por debajo del 10 %. Un mes antes de que ETA anunciara su final alcanzaba su mínimo, citado solo por el 3,7 % de los encuestados.

Desaparecida ETA, los atentados islamistas de París de diciembre de 2015 provocaron que la preocupación por el terrorismo internacional entrara por primera vez entre las diez principales preocupaciones -con un 9 % de menciones-, y en 2017, tras los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, dio un salto hasta el 15,6 %. Pero fue un repunte efímero. En el último barómetro, publicado la pasada semana, el terrorismo ni aparece en el listado de las preocupaciones ciudadanas.

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